F1 | Gp d' Italia | Vettel | ' Mi sento un po' italiano Ritirarmi in Ferrari? Sarebbe bello!'

Formula 1 - GP Monza : a dieci anni dal primo successo - Vettel cerca la vittoria con la Ferrari in Italia : Vincere, a Monza, con una macchina Italiana con un motore Italiano, proprio come fece dieci anni fa. Sebastian Vettel ha ricordato le emozioni travolgenti di quella prima volta sottolineando quanto ...

F1 – Dall’idea di concludere la carriera in Ferrari ai suoi strani team radio - Vettel Italiano vero : “amo tutto dell’Italia” : Sebastian Vettel confessa il suo amore per l’Italia in una lunga intervista, il tedesco della Ferrari omaggia il nostro Paese alla vigilia del Gp di Monza L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Tra ...

Formula 1 - intervista esclusiva a Vettel 'l'Italiano' : 'Ritirarmi in Ferrari? Perché no' : Con la squadra normalmente parlo in inglese per quanto riguarda la macchina, per farmi capire bene sulle gomme e sui tecnicismi, Perché la nostra squadra è fatta da persone da tutto il mondo. Però ...

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “Il vantaggio sulla Mercedes non è ampio come si crede. A Monza ci daranno filo da torcere” : Sebastian Vettel si è presentato decisamente carico ma concentrato al fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, è sembrato davvero fiducioso e pronto alla battaglia nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Monza. Dopo la vittoria nel GP del Belgio, poi, il morale dell’ex Red Bull è cambiato rispetto a come lo avevamo lasciato dopo l’Ungheria, ed è ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

Diretta / F1 Milan Festival 2018 streaming video e tv - Vettel fa sorridere tutti : "Devo migliorare l'Italiano" : Diretta F1 Milan Festival 2018 streaming video e tv, programma dell'evento che porterà la Formula 1 alla Darsena di Milano con la Ferrari (oggi 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:58:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

F1 - Caso Vettel - stampa Italiana critica nei confronti del tedesco : 'Sta danneggiando la stagione della Ferrari' : 'Ha avuto tra le mani la possibilità di vittoria in casa e l'opportunità di estendere il proprio vantaggio in campionato su Hamilton, ma ha buttato via tutto' , ha commentato La Gazzetta dello Sport. ...