F1 – Dall’idea di concludere la carriera in Ferrari ai suoi strani team radio | Vettel

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) Sebastianconfessa il suo amore per l’Italia in una lunga intervista, il tedesco dellaomaggia il nostro Paese alla vigilia del Gp di Monza L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Tra queste anche un’intervista girata in Belgio, in cui Sebastianparla dello spettacolo messo in scena dai tifosi a Monza e del suo sentirsi un po’ italiano. Un omaggio, quello del pilota tedesco della, per il Gp d’Italia. Ecco le parole del 31enne originario di Heppenheim. Photo4/LaPresse “Lo so che la squadra è italiana, siamo tutti un po’ italiani. Mi sento italiano anche se so che sono tedesco. – ha ...