F1 – A Spa il vertice per ‘assoldare’ il nuovo pilota della Toro Rosso | il nome caldo di

Vertice Ue - Conte : “Su migranti incontro Spartiacque - pronto a trarne tutte le conseguenze” : “L’Italia ha elaborato una proposta che porta a questo Consiglio Europeo, che è assolutamente ragionevole perché è pienamente conforme allo spirito e ai principi su cui è fondata l’Unione Europea. Oggi è un giorno molto importante perché aspettiamo che dalle parole si traducano in fatti. L’Italia non ha più bisogno di segni verbali, ma di fatti concreti. Per noi, questo è un incontro spartiacque e per quanto mi riguarda ...

BRUXELLES - CONTE AL VERTICE UE SU MIGRANTI/ No a proposta di Francia-Spagna : “Non diventeremo campo profughi” : MIGRANTI, VERTICE Ue: CONTE a BRUXELLES. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Migranti - Ue mai così Spaccata : oggi il vertice della tensione : Teleborsa, - E' tutto pronto per il vertice informale dei 16 leader Ue che si svolgerà oggi a Bruxelles sulla questione Migranti. Europa mai così spaccata, divisa in schieramenti. La Francia con la ...

Tutti contro tutti al prevertice di Bruxelles su immigrazione. Anche Spagna attacca : Italia egoista : Perche' la politica migratoria ha bisogno invece di una risposta comune, europea". Merkel: "Speriamo al massimo in accordi bilaterali" "Sappiamo che non ci sarà una soluzione a livello dei 28 Stati ...