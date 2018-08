Export armi | commissione non formula raccomandazioni

Le Monde : la Russia ha trasformato l'operazione in Siria in vetrina per suo Export armi - : Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che parla dei "brillanti risultati" del l'operazione militare russa in Siria , riporta Le Monde . Secondo gli autori dell'articolo, in questo modo ...

UE - Codliretti : -10% di Export di Parmigiano in Canada con l’accordo CETA : In netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono diminuite in valore dell’10% nel primo trimestre del 2018, quello successivo all’entrata in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017 dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA) che avrebbe dovuto frenare le imitazioni e migliorare l’accesso al mercato. E’ quanto afferma il ...