Europa League - Il sogno è già finito | Atalanta eliminata ai rigori dal Copenaghen | Gomez

Atalanta - contro il Copenaghen sfuma ai rigori il sogno Europa League : L' Atalanta non replica il miracolo europeo dell'anno scorso. Finisce sul più bello l'avventura in Europa League dei ragazzi di Gasperini, che escono ai rigori nel playoff contro il Copenaghen dopo ...

