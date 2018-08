Europa League | il Copenaghen elimina l' Atalanta ai rigori

Calcio - playoff Europa League 2018-2019 : Copenhagen-Atalanta (4-3 d.c.r.) - amara eliminazione per la compagine bergamasca : amara uscita di scena per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel playoff di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi del Copenhagen ai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score. ritorno playoff : rigori fatali per la Dea! : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite che si giocano il 30 agosto. Atalanta eliminata ai rigori: il Copenaghen si qualifica ai gironi, sbagliano Gomez e Cornelius(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:08:00 GMT)

Europa League - eliminata l'Atalanta : 21.21 Finisce sul più bello la corsa dell'Atalanta,eliminata nel playoff di Europa League dal Copenaghen ai calci di rigore 4-3 (0-0 al 120'). Dopo lo 0-0 dell'andata a Reggio Emilia tutto da decidere a Copenaghen in chiave qualificazione. Gli orobici nel primo tempo creano tanto e sfiorano il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Nella ripresa danesi più intraprendenti,anche se l'occasione migliore è dell'Atalanta con Gomez che colpisce il ...

Lacrime Atalanta - eliminazione (immeritata) in Europa League contro il Copenhagen : fatali i calci di rigore - decisivi gli errori di Gomez e Cornelius : Si è concluso l’ultimo turno di Europa League prima dell’inizio della fase a gironi, sono scese in campo Copenhagen e Atalanta che hanno dato vita ad una partita equilibratissima e che ha confermato le indicazioni della gara d’andata. Nel complesso il doppio match può essere considerato come sfortunato per la squadra di Gasperini, anche oggi i nerazzurri vicini al gol in diverse occasioni in particolar modo con il solito ...

Europa League - Bordeaux-Gent : francesi favoriti - vittoria qualificazione a 2 - 00 : Per la cronaca, le ultime due sfide tra Bordeaux e Gent sono terminate entrambe per 0-0: lo stesso risultato nel match di domani pagherebbe 8,25 ed è tra le opzioni più probabili.

Europa League - gli ultimi 21 posti per i gironi : Gerrard soffre ma passa : Si chiude la lunga strada per la qualificazione ai gironi di Europa League 2018-2019. Ventuno partite, 42 squadre in campo alla ricerca di un posto in Paradiso. Ad aprire la lunga giornata di sfide in ...

Ricordate la “Coppa delle Coppe”? L’Uefa pensa all’inserimento di una terza competizione oltre Champions ed Europa League : Champions ed Europa League potrebbero essere accompagnate da una terza competizione, l’Uefa medita un cambiamento… La Uefa sta discutendo la possibilità di creare una terza competizione europea per club oltre alla Champions League e all’Europa League, secondo quanto trapela da Montecarlo dove i vertici dell’organizzazione calcistica europea sono per il sorteggio della Champions League. Le discussioni, tuttavia, sono ...

Probabili formazioni / Copenaghen Atalanta : promosse le seconde linee? Quote - novità live (Europa League) : Probabili formazioni Copenaghen Atalanta: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa League.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Europa League - il sorteggio dei gironi in diretta su Sky : E’ previsto per la giornata di domani il sorteggio per la fase a gironi di Europa League a cui partecipano già di diritto Lazio e Milan. L’Atalanta, impegnata questa sera in trasferta contro il Copenaghen (clicca qui per sapere dove seguire la gara) sarà invece solo dopo l’impegno contro i danesi se riuscirà ad accedere. […] L'articolo Europa League, il sorteggio dei gironi in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Copenhagen-Atalanta - Europa League in DIRETTA : la Dea per fare risultato e volare alla fase a gironi : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Copenaghen-Atalanta, ritorno dell’ultimo turno preliminare dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato agevolmente i primi due turni preliminari, i bergamaschi sono stati bloccati sullo 0-0 dai danesi nell’andata del turno decisivo per accedere alla fase finale della competizione. Nel match di sette giorni fa la squadra di Gasperini ha imposto il proprio gioco spumeggiante, ...