Estrema destra di nuovo a Chemnitz

Pd - Veltroni : “La destra Estrema non è populismo ma un pericolo. I dem hanno compiuto gravi errori con il M5s” : “Nei confronti dei cinquestelle la sinistra ha compiuto gravi errori. Ha cambiato mille volte atteggiamento, ha demonizzato e cercato alleanze organiche o viceversa, senza capire che molti di quei voti sono di elettori di sinistra”. Lo sostiene Walter Veltroni in un passaggio di un lungo articolo pubblicato sulle pagine di Repubblica. “Molti dei sei milioni di cittadini che avevano votato per il Pd nel 2008 hanno finito con lo ...

Veltroni : non sono populisti - contro Estrema destra nuova sinistra : Roma, 29 ago., askanews, - 'Il populismo, espressione comoda per indicare una politica che a questo disagio si rivolge, è, per tutto questo, una definizione sbagliata. È destra, la peggiore destra. Quella contro la quale un galantuomo come John McCain ha combattuto fino all'...

Migranti - tensione a Rocca di Papa : l'Estrema destra contro i cittadini "pro-accoglienza" : Il secondo pullman è arrivato solo a tarda notte. I cento Migranti provenienti dall'hotspot di Messina resteranno a Rocca di...

Germania - neonazisti in piazza : scontri a Chemnitz/ Ultime notizie - Estrema destra : “caccia allo straniero” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:27:00 GMT)

La “caccia agli immigrati” dell’Estrema destra tedesca : Nel corso di una violenta manifestazione a Chemnitz un migliaio di persone hanno attaccato alcuni cittadini stranieri e si sono scontrati con manifestanti antifascisti The post La “caccia agli immigrati” dell’estrema destra tedesca appeared first on Il Post.

L'Estrema destra brasiliana di Jair Bolsonaro scala i sondaggi : Ma di recente è diventato una figura centrale della vita politica brasiliana, mentre i sondaggi sembrano confermare un andamento positivo: è passato dal 5 per cento delle intenzioni di voto nel 2016 ...

L’Estrema destra brasiliana di Jair Bolsonaro scala i sondaggi : Pronuncia frasi omofobe e razziste, promette più armi e ottiene consenso sfruttando le paure dovute alla crisi economica e agli errori dei progressisti. Leggi

Verona - volantino omofobo dell’Estrema destra : “Zona infestata dai finocchi” : Il volantino è stato appeso su alcuni alberi della zona Lanzaretto di Verona e - secondo alcune associazioni antifasciste della città - sarebbe stato ideato da gruppi dell'estrema destra legati alla tifoseria.Continua a leggere

Germania - reati antisemiti aumentati del 10% nel 2018 : 349 su 401 sono motivati da ideologie di Estrema destra : Attacchi fisici, insulti personali, slogan di odio: l’antisemitismo in Germania è in aumento. I nuovi dati parlano di 401 reati denunciati nei primi mesi del 2018 rispetto ai 362 dello stesso periodo dell’anno precedente: il 10,7% in più. Lo ha reso noto la risposta del governo tedesco all’interrogazione presentata al Bundestag dalla deputata Petra Pau (Die Linke). La maggior parte dei crimini sono motivati da ...

L’Estrema destra vuole vincere le elezioni europee con la paura : I partiti e gli elettori democratici dovranno fare attenzione, perché populisti e nazionalisti potrebbero diventare la prima forza del parlamento europeo. Leggi

Oregon - dispersi cortei Estrema destra : 6.47 Un evento organizzato da due gruppi di estrema destra,i Patriot Prayer e i Proud Boys, è stato rapidamente disperso a Portland- città progressista dell' Oregon-dalla polizia con proiettili di gomma contro i contestatori. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento dopo il lancio di pietre e bottiglie da parte di manifestanti. La polizia di Portland ha dichiarato di aver rinvenuto e sequestrato "mortai artigianali". I ...

Maduro - Estrema destra dietro attentato : 03.24 Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha attribuito all'estrema destra il fallito attentato contro la sua vita.

Mercenari reclutati fra gli skinhead di Estrema destra per combattere in Ucraina : sei arresti : Mercenari ingaggiati in Italia per combattere in Ucraina insieme ai i separatisti filorussi. I carabinieri del Ros hanno eseguito arresti a Milano e nelle province di Avellino e Parma nei confronti di ...