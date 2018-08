Estate addio | col ciclone scandinavo arriva l' autunno

Meteo - addio Estate : sull’Italia arrivano nuvole e pioggia - crolla la temperatura : Una pesante perturbazione da giovedì interesserà il nord dell'Italia portando piogge e temporali anche intensi che via via si diffonderanno anche al centro. Preludio di un weekend fatto di piogge continue che non daranno tregua alle regioni centro settentrionali con un deciso calo termico.Continua a leggere

Addio Estate – I consigli per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura : Salutare l’estate ma non le buone abitudini! I consigli di Aspria Harbour Club per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura anche durante l’autunno Si sa, con la fine della stagione estiva si tende a ricadere nelle vecchie e cattive abitudini: le corse in riva al mare e le cure che riserviamo alla nostra pelle abbronzata, cedono il posto alle maratone sul divano e al colorito che piano piano, torna sempre più pallido. ...

Maltempo - pioggia e grandine sul Gargano : campeggi evacuati/ Ultime notizie - addio Estate 2018? : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Addio all'Estate a Marina di Ragusa. Ecco quando si farà. Ci sarà anche la gara dei fuochi : Infine ci saranno anche defilè di moda e altre iniziative di spettacoli. Si starebbe lavorando anche ad un coinvolgimento di varie zone di Marina attraverso alcune attività sportive. Per quanto ...

Meteo - temporali e grandine in arrivo al nord/ Ultime notizie : brusco calo delle temperature - Estate addio? : Meteo, temporali e grandine in arrivo al nord. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:23:00 GMT)

Meteo - addio Estate : arrivano freddo e temporali sull'Italia : Il Meteo sullo Stivale sta per subire un vero e proprio stravolgimento. Dal Nord Europa è in arrivo una perturbazione che...

Previsioni Meteo - brusco fronte freddo sull’Europa nel weekend : è la “rottura stagionale” di fine Agosto - Estate addio [MAPPE] : Quest’ultima settimana piena del mese di Agosto in Europa è cominciata con una dorsale in rafforzamento sull’Europa occidentale, mentre una debole bassa pressione rimane sul Mediterraneo meridionale. Un’altra depressione viene spinta sull’Europa settentrionale e porta una massa d’aria molto più fredda.-- Nella giornata di oggi, mercoledì 22 Agosto, una dorsale si estende dall’Europa occidentale verso le parti centrali e orientali del nostro ...

Guerra dazi : addio Estate serena. Borse UE quelle più a rischio : La banca americana aggiunge che i rischi sulla crescita derivanti dallo scontro commerciale in atto probabilmente influenzeranno le Banche Centrali nelle loro scelte di politica monetaria. Secondo ...

