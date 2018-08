Essential Phone PH-1 ottiene il supporto per i video di YouTube senza bande nere

Le impostazioni del notch di Essential Phone potrebbero tornare con un prossimo aggiornamento : Le impostazioni del notch erano presenti su Essential Phone PH-1 con Android Oreo ma non sono state riportate con la versione ufficiale di Android 9 Pie L'articolo Le impostazioni del notch di Essential Phone potrebbero tornare con un prossimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone PH-1 riceve Android P Developer Preview 5 : Essential ha dato il via al rilascio di Android P Developer Preview 5 (la Beta 3, per quanto riguarda la numerazione di questo produttore) circa un'ora dopo Google L'articolo Essential Phone PH-1 riceve Android P Developer Preview 5 proviene da Tutto Android .

Essential Phone PH-1 dovrebbe ricevere anche Android Q : In occasione di una nuova sessione Ask Me Anythings su Reddit il team di Essential ha svelato alcuni dei propri piani futuri. Ecco tutti i dettagli L'articolo Essential Phone PH-1 dovrebbe ricevere anche Android Q proviene da TuttoAndroid.