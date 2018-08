Emmy Rossum lascia Shameless | il lungo messaggio social per l’addio ai fan

optimaitalia

: RT @annaljse: x:'emmy rossum lascerà shameless' me: #shameless - prevttywhenicry : RT @annaljse: x:'emmy rossum lascerà shameless' me: #shameless - HOVRANSVOICE : RT @hemsyrus: 'Emmy Rossum is leaving Shameless' dammi un pugno allo stomaco che fa meno male. - _Valealizzi_ : RT @wtftommv: Emmy Rossum lascerà Shameless. La sto prendendo molto bene -

(Di giovedì 30 agosto 2018)9. Proprio a pochi giorni dall'esordio della nuova stagione la bellissima attrice che da dieci anni ormai presta il volto a Fiona ha rivelato che ha detto addio al suo personaggio, a quella che resterà per sempre la sua famiglia e a tutto quello che questo ha significato in tutto questo tempo.In un post emozionante e toccante suimedia, la star di, ha annunciato che lascerà lo show a cui è stata protagonista per nove stagioni.La sua è una storia intensa e non solo per via del legame con la sua struggente, combattiva e amata Fiona ma anche perché con gli altri protagonisti si è creato un rapporto come in una vera e propria famiglia: "Ho insegnato ad Emma a radersi le gambe. Ero lì quando Ethan ha imparato a guidare. Shanola e Jeremy, Joan e Bill hanno ballato al mio matrimonio a New York l'anno scorso. Il nostro impavido ...