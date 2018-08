Emergenza Argentina | nuovo crollo del peso | la Banca centrale alza i tassi al 60%

Nuova Emergenza Argentina : Macri chiede al Fmi di accelerare gli aiuti - il peso in caduta libera : L' Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso : la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Il cambio è vicino ai 34 peso s per un biglietto verde, perdendo il 40% del suo valore da ...

Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde : atterraggio d’Emergenza in Argentina : Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: atterraggio d’emergenza in Argentina La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di un aereo che l’avrebbe dovuta riportare negli Stati Uniti e che ha subito una perdita improvvisa di carburante dopo il decollo.Continua a leggere La direttrice del Fondo Monetario Internazionale era a bordo di […] L'articolo Paura per la direttrice del FMI Christine Lagarde: ...