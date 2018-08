Egitto | prima governatrice cristiana nominata da Sisi

Regeni - Moavero in Egitto : prima visita di un ministro italiano dall'omicidio. "Anche il Cairo vuole verità" : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

Mondiali Russia 2018 – Retroscena Salah : Mohamed pronto a lasciare l’Egitto prima dell’ultimo match : Moohamed Salah e quel Retroscena che lascia senza parole: il calciatore egiziano pronto a lasciare la sua Nazionale prima dell’ultimo match ai Mondiali di Russia 2018 L’avventura dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 si è conclusa. La squadra di Mohamed Salah non è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale, ma il calciatore del Liverpool si dice ugualmente soddisfatto per aver riportato la sua Nazione in una ...