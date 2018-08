EGITTO | DI MAIO CAUTO SUL CASO REGENI Amnesty | “Italia non tema nel chiedere la verità”

Luigi Di Maio va in EGITTO - 'lo prendono tutti per il c***' : pesci in faccia - lui ride : Se Di Maio avesse un minimo di pratica del mondo, avrebbe seguito la linea prudente tenuta da tutti i suoi predecessori di governo in visita ad al Sisi, Gentiloni, Minniti, persino Alfano: prudenti ...

Di Maio "cauto" in EGITTO : la verità per Giulio Regeni è ancora molto lontana : Il vicepremier al Cairo: "Al Sisi mi ha detto che Giulio 'è uno di noi'. Eni è un attore produttivo importantissimo per...

Regeni - EGITTO : "fiduciosi sui risultati delle indagini". Di Maio : "per Al-Sisi Giulio uno di noi" : Il presidente dell'Egitto, generale Al-Sisi dice che il suo governo ha fiducia nelle indagini sull'atroce morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso tra gennaio e febbraio di due anni fa dopo essere sparito dal Cairo, dove si trovava per motivi di studio, il 25 gennaio 2016, nel quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il corpo di Giulio venne ritrovato il 3 febbraio seguente nei pressi di un presunto carcere dei ...

Di Maio in EGITTO e Putin pro Fornero. Di cosa parlare stasera a cena : Di Maio va in Egitto e sempre fatto salvo il prezioso contributo del Prof. Avv. incontra il capo del governo egiziano Al Sisi. Chiede delle indagini sulla morte di Giulio Regeni e riceve rassicurazioni, rafforzate o ridicolizzate con la frase da stadio di Al Sisi "Regeni è uno di noi". E va bene. Po

Caso Regeni - Di Maio in EGITTO : “Auspico una svolta entro fine anno. Utile per la normalizzazione dei rapporti” : “La normalizzazione dei nostri rapporti con l’Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni. Auspico che entro la fine dell’anno possa esserci una svolta” nel Caso Regeni. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in visita al Cairo, in Egitto dopo l’incontro con il presidente egiziano Al Sisi, il quale, ha raccontato il vicepremier, nel corso del vertice “ha detto che Giulio Regeni è uno di ...

Di Maio in EGITTO : "Al Sisi ha detto 'Giulio Regeni è uno di noi'" : "Auspico che ci sia una svolta sul caso Regeni entro la fine dell'anno". Luigi Di Maio, in missione ufficiale in Egitto, ha incontrato il presidente egiziano Al Sisi. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, ha affermato che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi "non può che passare per la verità su Giulio Regeni, il primo argomento di discussione con Al Sisi è stato proprio questo. Ci aspettiamo una svolta ...

Di Maio va in EGITTO - da male assoluto a partner speciale : Dal male assoluto a partner speciale. Missione egiziana per Luigi di Maio, alla corte del Faraone Al Sisi. Affari (9 miliardi di euro in ballo), migranti (accordo bilaterale di contenimento) e Libia (sostegno alla cabina di regia italiana) sono i tre dossier fondamentali che porta il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al Cairo per la sua prima missione governativa all'estero."Nelle ultime settimane" c'è stato ...