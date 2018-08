EA rinvia ufficialmente Battlefield V

eurogamer

(Di giovedì 30 agosto 2018) Attraverso una nota apparsa nei canali social del gioco, Electronic Arts ha annunciato di aver posticipato la data d'uscita diV al 20 novembre 2018, spiegando inoltre in un comunicato quali sono state le ragioni che hanno spinto il publisher e DICE a prendere questa decisione.Il gioco arriverà quindi sugli scaffali a quasi un mese di distanza dalla data d'uscita annunciata originariamente dagli sviluppatori, fissata per il 19 ottobre. Nella nota, EA parla dell'immensa mole di feedback ricevuta dal team di sviluppo nel corso delle sessioni di test svolte fino a questo momento, e in occasione degli eventi come l'E3 e la Gamescom nei quali i giocatori hanno potuto provare in massa il nuovo capitolo della serie."Crediamo di avere nelle nostre mani uno dei migliorimai realizzati", spiega il comunicato. "Con l'Open Beta ormai dietro l'angolo, siamo ...