E' morto l' ufficiale della Polizia Locale

Ufficiale : Sergio Marchionne è morto : 2 La notizia era purtroppo nell'aria e da stamattina è Ufficiale : Sergio Marchionne , l'ex amministratore delegato di FIAT-Chrysler, è stato dichiarato morto stamattina nella clinica universitaria di Zurigo. Silenzio e rispetto della privacy per le sue condizioni, apparse però subito molto gravi, tanto che nei giorni scorsi [VIDEO] John Elkann aveva riunito i vertici di FCA per eleggere Michael Manely come nuovo amministratore ...

Ufficiale : Sergio Marchionne è morto : La notizia era purtroppo nell'aria e da stamattina è Ufficiale: Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato di FIAT-Chrysler, è stato dichiarato morto stamattina nella clinica universitaria di Zurigo. Silenzio e rispetto della privacy per le sue condizioni, apparse però subito molto gravi, tanto che nei giorni scorsi John Elkann aveva riunito i vertici di FCA per eleggere Michael Manely come nuovo amministratore delegato, per non ...