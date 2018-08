Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione

Italia/Francia : velivolo con Due persone disperso sulle Alpi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo disperso sulle Alpi con Due persone a bordo : lanciato Sos - poi il nulla : Ansia sulle Alpi per un Aereo da turismo con due persone a bordo che risulta disperso tra Valle d'Aosta e Savoia, Francia,, nell'area del Monte Miravidi. Il velivolo, decollato in Germania e diretto a ...

Aereo disperso sulle Alpi - a bordo Due persone : “Scomparso dopo aver attraversato un’area con maltempo” : Un Aereo da turismo con due persone a bordo risulta disperso tra Valle d’Aosta e Savoia (Francia), nell’area del Monte Miravidi. Il velivolo, decollato in Germania e diretto a Marsiglia, non è arrivato a destinazione. Le ricerche sono in corso: sul versante italiano, nella zona compresa tra la cresta del Col du Breuil e la strada statale 26 del Piccolo San Bernardo, e sul versante francese, dove opera un elicottero di Lione. Per il momento ...

Tir contro auto sull'A1 tra Orvieto e Fabro - Due persone muoiono bruciate vive : Un camion si è ribaltato, è finito nella carreggiata opposta e ha preso fuoco. Chiuso il tratto di autostrada in direzione Firenze, lunghe code. Le due vittime viaggiavano sull'autovettura.Continua a leggere

De Rossi - le Due persone : Ecco Il Foglio Sportivo, quattro pagine settimanali interamente dedicate allo sport. Di seguito uno degli articoli del secondo numero. Il resto potete leggerlo qui . Si ha l'impressione che di De Rossi ne esistano sempre due. Un De e un Rossi. Il primo costruisce, prepara, il ...

Un alpinista morto e un disperso in Alto Adige. Recuperate altre Due persone : Il soccorso alpino è intervenuto a Cevedale, in alta val Martello. Ancora in corso le ricerche del terzo alpinista tedesco

Camion militare contro Due vetture - tre persone ferite : CREMONA - Incidente stradale senza gravi conseguenza poco prima delle 10 di lunedì 27 agosto in tangenziale, nel tratto tra i rondò del Maristella e della via Mantova. Un Camion militare, per motivi ...

Due bagni e una doccia col tubo per 150 persone : così si vive a bordo della Diciotti : Le condizioni in cui vivono i migranti da giorni bloccati sulla nave della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania

Migranti : Due bagni chimici per 150 persone e una pompa per lavarsi : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Due bagni chimici riadattati con scarico diretto in mare e privi di lavandini per 150 persone, di cui 13 donne, con una pompa sul ponte come unica possibilità di acqua corrente per la pulizia personale. Sono le condizioni in cui vivono i Migranti da giorni a bordo dell

Terremoto - Due anni fa il sisma che sconvolse il Centro Italia : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone” : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone“, furono le prime parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, due anni fa, il 24 agosto 2016, pochi minuti dopo il boato e la scossa delle 03:36, mentre intorno a lui c’erano macerie. Dal primo terribile Terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata, altri Paesi vicini, e ha provocato la morte di 299 persone, continua incessante il lavoro di ...

Il tour operator Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo in Egitto dopo la morte sospetta di Due persone : Il tour operator britannico Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo di Hurghada, in Egitto, dopo la morte sospetta di due persone. Martedì, John Cooper e sua moglie Susan Cooper, di 69 e 63, erano morti a poche ore di The post Il tour operator Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo in Egitto dopo la morte sospetta di due persone appeared first on Il Post.

Ferisce Due persone al grido di 'Allah akbar' : ucciso dalla polizia : Parigi - L'aggressore che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes , ferendone due, alle porte di Parigi, è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo ...