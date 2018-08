eurogamer

: Dota 2: un'IA ha battuto un team di professionisti e mira a fare molto di più. #articolo - Eurogamer_it : Dota 2: un'IA ha battuto un team di professionisti e mira a fare molto di più. #articolo - Everyeye : Come pensano le intelligenze artificiali che hanno battuto i campioni di Dota 2? -

(Di giovedì 30 agosto 2018) È successo tuttorapidamente. Il 5 agosto, cinque giocatori esperti di2 hanno cocontro undi bot creato dal laboratorio di ricerca no-profit OpenAI. E hanno perso malamente. Lo stessodi bot, nonostante il beneficio di qualche settimana d'allenamento in più, è apparso sul palco del più grande torneo di2, The International, e ha giocato contro una squadra composta dai migliori giocatoridel mondo. Vincere in quell'occasione sarebbe stato qualcosa senza alcun precedente, un vero e proprio punto di svolta per l'AI e per l'industria videoludica. Dopo aver visto la performance dei bot, all'inizio del mese, non sembrava un'eventualità così remota, ei capiremmo se vi sentiste come se fossimo davanti a una nuova era per quanto riguarda l'Intelligenza Artificiale. Ma i bot stavolta hanno perso.OpenAI è apparsa a sorpresa al torneo International ...