Don Matteo 10 | giovedì 30 agosto le ultime due puntate | anticipazioni

Don Matteo 10 Anticipazioni : questa sera - giovedì 30 agosto 2018 - il penultimo appuntamento : Due nuovi casi attendono Don Matteo, intanto per Cecchini si prepara uno scherzo non molto divertente...

Don Matteo 10 dodicesima puntata : trama e anticipazioni 30 agosto 2018 : DON Matteo 10 dodicesima puntata. Giovedì 30 agosto 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla dodicesima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 dodicesima puntata: trama e anticipazioni 30 agosto 2018 Don Matteo 10 dodicesima puntata episodio 23 Il contagio. Una bella ragazza di 30 anni viene trovata morta nella piscina del centro ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 30 agosto : crisi sentimentale per Tommasi - Lia o Margherita? (Replica) : Don MATTEO 10, Anticipazioni 30 agosto: "Il contagio" e "L'ultimo giro di giostra" sono i titoli degli episodi in onda in prima serata su Raiuno. Ecco la trama.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 08:29:00 GMT)

Nino Frassica/ “Voglio tornare al cinema e lavorare con un bravo regista” - ma Don Matteo? : Nino Frassica ha trascorso la sua estate tra le piazze italiane con il suo concerto-cabaret. L'attore ora sogna di tornare al cinema, ma intanto, per lui, ci sono numerosi progetti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:26:00 GMT)

Don Matteo 12 : fermate le riprese - si salta un anno? : Don Matteo 12 ci sarà. Questa è una delle poche certezze che i fan della popolare fiction di Rai 1 hanno fino a questo momento. La speranza ovviamente era di rivedere il prete interpretato da Terence Hill già nei prossimi mesi, ma sembra proprio che dovremo aspettarci uno stop significativo. Don Matteo 12 infatti potrebbe non tornare fino al 2020, a causa di uno slittamento della produzione. Don Matteo 12 si ferma un anno: perché? Dietro il ...

Ascolti TV | Giovedì 23 agosto 2018. Vince Don Matteo (15%) - il 9.8% per la fine dell’agonia di Sacrificio d’Amore : Sacrificio d'Amore Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sacrificio d’Amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 748.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 la quarta puntata del Battiti Live ha intrattenuto 987.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Apple tree yard – In un vicolo ...

Torna Terence Hill in Un Passo dal Cielo? Don Matteo si ferma per Pietro Thiene : Terence Hill in Un Passo dal Cielo? Secondo le ultime indiscrezioni, l'attore abbandonerà momentaneamente i panni di Don Matteo per riprendere quelli di Pietro Thiene nella quinta stagione della fiction Rai. Il settimanale Spy aveva spiegato come le riprese della dodicesima stagione della serie sul parroco di Spoleto sarebbero slittate da settembre al prossimo anno per vari impegni con altri progetti di Lux Vide - casa di produzione di Don ...

Ascolti tv - 2.4 milioni di telespettatori per le repliche di Don Matteo 10 : Anche in replica “Don Matteo 10” in onda su Rai 1 vince il prime time con 2.443.000 telespettatori e uno share del 15%. Ascolti tv prime time Su Canale5, l’ultima puntata di Sacrificio d’amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.78% di share. Su Italia1 la quarta puntata di Battiti live ha avuto 987.000 spettatori con il 6.66% di share. Su La7 In Onda ha registrato 958.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Rai3 ...

Don Matteo : stop per la fiction Rai con Terence Hill : Don Matteo torna in tv? Don Matteo è sicuramente una delle fiction più amate del piccolo schermo: la Rai ha fatto davvero tanti ascolti nel corso degli anni con le avventure di Terence Hill nei panni del prete più amato della televisione italiana. Anche le repliche delle stagioni passate fanno dei veri e propri numeri […] L'articolo Don Matteo: stop per la fiction Rai con Terence Hill proviene da Gossip e Tv.

Un passo dal cielo - il ritorno di Terence Hill e Don Matteo può aspettare : Era la primavera 2016 quando arrivava la notizia dell’abbandono da parte di Terence Hill, dopo 3 fortunate stagioni, della fiction Un passo dal cielo. Il suo personaggio Pietro Thiene aveva salutato il paesino di San Candido e l’Alto Adige lasciando il posto alla new entry Daniele Liotti, ma ora è tempo di tornare a casa. Come anticipa il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 24 agosto, l’attore è pronto a tornare a ...

Ascolti TV | Giovedì 23 agosto 2018. Vince Don Matteo (15%) - il 9.8% per la fine dell’agonia di Sacrificio d’Amore : Sacrificio d'Amore Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sacrificio d’Amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 748.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 la quarta puntata del Battiti Live ha intrattenuto 987.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Apple tree yard – In un vicolo ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Sacrificio d’amore | Dati Auditel 23 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 23 agosto 2018? Quale programma si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Da un lato la replica di Don Matteo, amatissima fiction di Rai 1. Dall’altro l’ultima puntata di Sacrificio d’amore, fiction Mediaset con Francesco Arca e Giorgio Lupano. Su Italia 1, invece, è andata in onda la penultima tappa del Battiti Live, programma musicale molto amato. Ecco tutti i Dati Auditel della ...

Don Matteo 10 Anticipazioni : undicesimo appuntamento stasera - giovedì 23 agosto 2018 : Un uomo che non sa se è colpevole e una improvvisa resurrezione: questi gli interessanti casi di questa sera.

Don Matteo 10 - le repliche : anticipazioni episodi 21 e 22 in onda il 23 agosto : Proseguono le avventure di Don Matteo, il prete detective interpretato da Terence Hill che anche con la decima stagione ha fatto il pieno di ascolti: giovedì 23 agosto alle 21.25 su Rai1 altri due episodi. LEGGI anche Andres Gil, da Don Matteo a Papa Francesco Don Matteo, puntate del 23 agosto: anticipazioni episodio 10×21 “L’ultimo ricordo” Nel primo episodio dal titolo L’ultimo ricordo, i carabinieri indagano su un ...