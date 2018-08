Disturbi alimentari | codice lilla al pronto soccorso

dilei

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ilinaugura un nuovo colore: si tratta del, studiato per i pazienti affetti da. La scelta è stata fatta per consentire agli operatori sanitari di introdurre le persone che soffrono di problemi legati all’alimentazione verso un adeguato percorso terapeutico. L’annuncio è arrivato dopo il Tavolo di lavoro specifico coordinato dal ministero della Salute, che ha creato e diffuso le “Raccomandazioni per interventi incon un” e le “Raccomandazioni per i familiari”. Di cosa si tratta nello specifico? Ilda oggi verrà utilizzato in tutti gli ospedali per indicare un percorso di cura studiato appositamente per i pazienti che presentano patologie della nutrizione e arrivano in. Non è raro che chi soffre di queste malattie venga trasportato in ospedale da ...