Diciotti | Salvini | Ho altri due capi d' imputazione | sono medaglie

Diciotti - PER SALVINI NUOVE ACCUSE : “RICATTA L'UE”/ Ultime notizie - il ministro : “Per me sono medaglie” : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del ministro"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:06:00 GMT)

Il caso della nave Diciotti : stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

Diciotti - dalla Procura due nuove accuse a Salvini. Lui : sono medaglie - : La Procura di Agrigento ipotizza anche il reato di "sequestro a scopo di coazione", per fare pressione sull'Ue impedendo lo sbarco, e di omissione di atti d'ufficio. Domani, 31 agosto, gli atti a ...

Diciotti - dalla Procura due nuove accuse a Salvini. Lui : sono medaglie : Diciotti, dalla Procura due nuove accuse a Salvini. Lui: sono medaglie La Procura di Agrigento ipotizza anche il reato di "sequestro a scopo di coazione", per fare pressione sull'Ue impedendo lo sbarco, e di omissione di atti d'ufficio. Domani, 31 agosto, gli atti a Palermo per poi essere inviati al Tribunale dei ...

Diciotti : Salvini - i capi di imputazione sono medaglie : "Siamo al lavoro da neanche tre mesi ma mi sembrano 30 anni visto il lavoro fatto e le inchieste. E oggi ho scoperto di avere altri 3 capi imputazione. Ma per me sono medaglie" ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in apertura di un incontro con il governatore Zaia in programma a Venezia. I reati ipotizzati dalla procura di Agrigento, come confermato da fonti giudiziarie, contemplano anche il sequestro di persona a ...

Diciotti - migranti no in Albania - Salvini attacca l'Ue : "È un villaggio vacanze?" : Dopo la mancata solidarietà dell'Europa sulla redistribuzione dei migranti della nave Diciotti , l'Italia ha guardato altrove . Sul podio ci sono finiti Albania, Irlanda e la Chiesa italiana che si ...

Diciotti - un altro reato contestato a Salvini : «Ricatta l'Ue» : L'Unione europea, vittima del ricatto di Matteo Salvini. Nella relazione finale del pm Luigi Patronaggio si aggrava la posizione del vicepremier, con l'accusa di aver compiuto il sequestro dei ...

Diciotti - si aggrava la posizione di Salvini : altri due reati contestati : Si aggrava l'atto d'accusa del procuratore Luigi Patronaggio contro il ministro dell'Interno. E intanto scoppia la polemica...

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Caso Diciotti - si complica la posizione del ministro Matteo Salvini : la procura contesta altri due reati : Si aggrava la posizione giudiziaria di Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti, la procura di Agrigento, oltre ai reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio, contesta anche il sequestro di persona a scopo di coazione e l'omissione di atti d'ufficio.Continua a leggere