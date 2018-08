DICIOTTI | PER SALVINI NUOVE ACCUSE | “RICATTA L' UE” Ultime notizie | il ministro | “Per me

Caso DICIOTTI - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : 'Per me sono medaglie' : 'Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione' in relazione alla vicenda Diciotti, 'Per me sono medaglie'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Il caso della nave DICIOTTI : stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini : Per quanto riguarda il reato di arresto illegittimo, questo potrebbe essere archiviato a breve, in quanto non vi è mai stato alcun ordine scritto, ma solo una indicazione politica del Ministro di non ...

Caso DICIOTTI - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

DICIOTTI - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Caso DICIOTTI - l'Ue : 'Per portare i migranti in Albania serve il loro consenso'" : Ne consegue che, anche se la Commissione oggi per motivi di opportunità politica evita di rispondere direttamente alla questione, è difficile che i migranti sbarcati dalla Diciotti possano essere ...

Nave DICIOTTI - Ue : serve consenso migranti per ricollocarli in Albania : Nave Diciotti, Ue: serve consenso migranti per ricollocarli in Albania Una portavoce della Commisione europea spiega che "quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro e un Paese terzo", bisogna valutare la volontà delle persone a fare domanda di asilo. Intanto 100 migranti sono stati accolti a Rocca di ...

DICIOTTI : ritardo rinvio atti 'DICIOTTI' per identificare persone offese : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Ci vorrà ancora qualche giorno per l'invio degli atti del fascicolo contenente l'iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo. Un rita

DICIOTTI - Commissione Ue : “Per andare in Albania ci vuole il consenso dei migranti” : Per la redistribuzione dei migranti, “quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro” dell’Unione Europea e un “Paese terzo“, come l’Albania, è necessario “il consenso delle persone” a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. A fare il punto sull’iter di ricollocamento, è una portavoce della Commissione Ue che così ha commentato il caso Italia-Albania. A ...

DICIOTTI : i 100 eritrei a Rocca di Papa per pochi giorni : Il secondo gruppo arrivato nella notte. Ad accoglierli una folla di favorevoli e contrari: attivisti contro Casa Pound -

PEANUTS MINNITI CONDANNA SALVINI PER CASO DICIOTTI E DIFFUSIONE CLIMA DI ODIO : in 3 mesi SALVINI ha fatto politica con gesti simbolici trasmettendo lo stato d'ansia al paese ..SALVINI deve misurare le parole altrimenti accade come in Germania che scatta la caccia all'uomo e ...