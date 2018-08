Diciotti | migranti no in Albania | Salvini attacca l' Ue | È un villaggio

Chi ha voluto i migranti della Diciotti a Rocca di Papa : Roma, 30 ago., askanews, - Affidare i 100 migranti della Diciotti alla struttura 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa e poi alle Diocesi italiane 'è stato come costruire un ponte: non è questione di chi ha fatto cosa e non entrerei nei dettagli', dai vescovi italiani è arrivata 'un'...

Migranti della Diciotti arrivati a Roma - FdI : il centro d'accoglienza lo paga lo Stato : I Migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera della Diciotti, secondo quando affermato dallo stesso Salvini, sono stati ricollocati un po' all'estero, mentre i rimanenti rimarranno in Italia ospitati dalla Chiesa Cattolica. Nella giornata di ieri due pullman con i Migranti a bordo si sono diretti verso Rocca di Papa, localita' in provincia di Roma, dove saranno collocati nel centro di accoglienza straordinaria gestito però dalla ...

I racconti dei migranti della Diciotti : «Torture e violenze - il nostro inferno in Libia» : «La Libia per me è stato l'inferno in Terra, ma io non ho mai perso la speranza», dice la ragazza con gli occhi ancora impauriti alla mediatrice culturale di Mondo Migliore, Seghen Yosef, che le parla in tigrino. Quelli della nave Diciotti accolti dalla Cei, 92 uomini e 8 donne, età media 25 anni, da un giorno a Rocca di Papa, ieri hanno telefonato ai ...

Nave Diciotti - alcuni migranti saranno accolti in Campania : le parrocchie interessate : saranno sei oppure otto i migranti sbarcati dalla Nave della Guardia Costiera 'Diciotti' che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare in una diocesi della Regione Campania. Successivamente - laddove ve ne fosse occorrenza - ne potrebbero arrivare a Napoli altri sei/otto circa. La diocesi napoletana, infatti, ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere i profughi nella parrocchia di San Giorgio, in via Duomo, guidata dal sacerdote don ...

I migranti della Diciotti raccontano : 'Noi - torturati e venduti più volte' : È stata la loro prima vera giornata di riposo. Sono arrivati stanchi e stremati e oggi, dai loro racconti resi agli operatori sociali che li hanno intervistati, emergono vicende atroci e anni di ...

Anche la Campania accoglie sei migranti della nave Diciotti : Saranno 6 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno in Campania nei prossimi giorni. Gli immigrati saranno accolti da quattro diocesi della regione, tra Avellino e le province di Benevento,...

Caso Diciotti - l'Ue : 'Per portare i migranti in Albania serve il loro consenso'" : Ne consegue che, anche se la Commissione oggi per motivi di opportunità politica evita di rispondere direttamente alla questione, è difficile che i migranti sbarcati dalla Diciotti possano essere ...

Diciotti - i migranti salvati raccontano le torture subite in Libia : “Venduti e violentati - i 16 bambini nati in quei mesi sono tutti morti” : "Ci hanno detto che erano tenuti sotto terra, in un magazzino, alcuni sono stati venduti due o tre volte. In questo periodo sostengono che sono nati 16 bambini, che sono tutti morti nel giro di pochi mesi", spiega Carlotta Sami dell'Unhcr, raccontando le storie di tortura e detenzione in Libia dei migranti salvati dalla nave Diciotti e ora ospitati nel centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa.Continua a leggere

Tensione fuori dalla struttura che ospita i migranti della nave Diciotti. Casapound contro gruppi di autonomi : Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. L'arrivo di ...

