Diciotti | la mamma dei razzisti è sempre incinta Dieci esempi tutti italiani

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ne ho sceltia caso, presi tra i commenti della pagina ufficiale di Matteo Salvini. Non ho guardato da dove vengono, che lavoro fanno, la loro istruzione. Non importa. Mi bastano per prendere atto di una questione che forse ancora non abbiamo sufficientemente preso in considerazione in maniera seria. L’Italia non è più solo divisa tra Nord e Sud; tra ricchi e poveri; tra classe medio bassa e bassa; tra casta e non casta. L’Italia è fatta ormai dae non. Viene da chiedersi: ma dov’erano fino a ieriquesti che maledicono chi ha la sola colpa di arrivare da un altro Paese dove c’è una guerra, una carestia, dove si vive senza acqua, in una baracca o dove semplicemente si viene sfruttati? Non erano nascosti. Forse non la pensavano diversamente da oggi ma stavano zitti. Covavano la loro rabbia. Salvini da capo-popolo ha solo alzato il coperchio della pentola. Ma ...