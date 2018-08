Diciotti | convalidato fermo per i 4 scafisti | restano in carcere

agi

(Di giovedì 30 agosto 2018)ini quattro migranti sottoposti aperché considerati i presuntidel gommone salvato dalla nave '', della Guardia Costiera, il 16 agosto scorso. Lo ha deciso dal gip di Messina, Tiziana Leanza, che hail provvedimento a carico di tre egiziani - due 23enni e un 39enne - e di un 25enne del Bangladesh, per associazione finalizzata alla tratta di persone, violenza sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e procurato ingresso illecito, applicando la custodia cautelare in. Il gup ha inoltre dichiarato la propria incompetenza per territorio, disponendo la restituzione degli atti alla Procura di Palermo.