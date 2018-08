Depardieu indagato per violenza sessuale | denunciato da una ballerina di 20 anni

Depardieu è indagato euro per violenza sessuale : Bufera su Gerard Depardieu . L'attore francese infatti adesso è sotto indagine per stupro e violenza sessuale . Infatti lunedì scorso sarebbe stata presentata una denuncia contro la star del cinema ...

Gerard Depardieu indagato per stupro in Francia. Il suo avvocato : “Nega tutto. È innocente” : Gerard Depardieu è indagato “per stupri e aggressioni sessuali”. Un’indagine preliminare sul noto attore francese è stata aperta dalla procura di Parigi a seguito di una denuncia presentata lunedì. La notizia è riportata dall’agenzia Ap che cita fonti giudiziarie. L’ avvocato Hervé Temime, legale di Depardieu ha detto ad Afp che il suo assistito “contesta assolutamente ogni aggressione, ogni stupro “. La ...

Gérard Depardieu indagato per stupro