Denuvo fallisce ancora | Two Point Hospital è stato craccato ancora prima della sua uscita

(Di giovedì 30 agosto 2018) Twoesordisce oggi su Steam dopo essereatteso a lungo dai giocatori, ma sembra che qualcosa abbia rovinato la festa per l'di questo seguito spirituale di Theme.Nonostante il gioco sia massicciamente protetto da, pare che già adesso circolino in rete delle copie contraffatte di Two. Come riporta DSO Gaming, sembra che per gli hacker siadavvero semplice aggirare la protezione e craccare il gioco, utilizzando un semplice quanto incredibilmente banale stratagemma.Two, come tutti i titoli che utilizzano l'Unity Engine, ha un eseguibile in formato DLL eprotegge proprio questo file specifico. Gli hacker si sono quindi limitati a sostituire il file DLL del titolo di Twocon quello di un altro videogioco senza protezione,di renderlo disponibile online per l'intero pianeta.Read more…