“Denunciata” La figlia dei due super vip l’ha fatta grossa e ora è nei guai

(Di giovedì 30 agosto 2018) In un momento che per la sua famiglia non è per niente felice né facile, arriva il colpo di grazia. Lavip – 17 anni – è stata denunciata e ora rischia una multa fino a mille euro. Quando si dice il tempismo… ma chi è la ragazzina in questione e che cosa ha fatto? Lei è Anna Lou Castoldi cioè ladi Morgan e Asia Argento che, qualche tempo fa, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato un video in cui si mostrava fiera di imbrattare un autobus dell’Atac di Roma. Ora che per colpa di quel gesto è finita nei, però, non si diverte più come si divertiva nel video. Dopo l’indagine interna è arrivata la denuncia. A presentare l’esposto in procura, secondo quanto riferito da “Il Messaggero”, è stata la stessa Atac, che a fine luglio, quando era emersa la vicenda, aveva avviato un’indagine interna sull’episodio. Sembrava fosse ...