Death Stranding | un cosplayer ha replicato il rilevatore meccanico di Norman Reedus

Death Stranding : il fucile di Sam visto nel trailer E3 2018 è stato ricreato da una cosplayer : Death Stranding di Hideo Kojima rappresenta, senza alcun dubbio, un'altra delle esclusive di peso in programma per PS4. Tuttavia, nonostante il gioco sia stato protagonista allo scorso E3 2018, non sono emerse moltissime informazioni.Anche se non abbiamo ricevuto molti dettagli sull'ambizioso titolo, a Los Angeles è stato mostrato del gameplay in un trailer e, prendendo ispirazione da quel video, una cosplayer ha realizzato una replica del ...

Michael Pachter ci scommette : "Death Stranding uscirà su PS4 - ma anche su PS5" : Quando uscirà Death Stranding? Questa domanda se la saranno posta migliaia se non milioni di fan, in attesa di poter mettere le mani sulla nuova opera magna firmata da Hideo Kojima annunciata per la prima volta nell'ormai lontano 2016.Pressoché chiunque si è espresso sulla sua possibile finestra di lancio, e recentemente anche il noto analista di Wedbush Securities Michael Pachter si è lanciato in una previsione che potrebbe lasciare delusi ...

Death Stranding : Hideo Kojima propone il nastro adesivo come un curioso elemento di gameplay : In attesa di visionare dei video gameplay chiarificatori e di farci un'idea davvero precisa delle meccaniche di gameplay di Death Stranding, il trailer mostrato nel corso dell'E3 2018 non può che alimentare diverse ipotesi più o meno interessanti.Ciò che abbiamo visto può essere riassunto con questa brevissima descrizione: Sam (il personaggio di Norman Reedus) pare una sorta di "uomo delle consegne" che deve trasportare dei misteriosi ...

Death Stranding : svelati nuovi dettagli sulle mani di Sam : L'account Twitter di Kojima Productions è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, e come possiamo vedere l'argomento del giorno sono niente meno che le mani del nostro povero Sam.Forse i più attenti lo avranno notato, ma vale la pensa sottolineare come spesso i trailer del gioco risaltano proprio le mani di Sam, per cui deve trattarsi sicuramente di qualcosa di importante e non a caso Kojima Productions ha deciso di approfondire ...

Kojima : "Death Stranding è come un problema di matematica" : Death Stranding continua a rimanere sostanzialmente un mistero nonostante se ne sia parlato molto nell'ultimo periodo, complice l'E3 e i diversi trailer che sono stati proiettati nei quali possiamo scorgere quelle che ad un primo impatto dovrebbero essere scene di gioco.Stando a quanto dichiarato recentemente da Kojima, questo mistero attorno alla sua ultima fatica (ancora in fase di conclusione, visto che manca ancora una data di lancio), è ...

Death Stranding : nuovi retroscena sul gioco emergono dal profilo Twitter di Kojima : Twitter è diventato teatro di interessanti rivelazioni riguardo diversi retroscena su Death Stranding e sugli attori coinvolti nella realizzazione del titolo, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere nelle ultime ore il profilo Twitter di Kojima Productions ha pubblicato una serie di immagini sul dietro le quinte del gioco.Recanti l'hashtag #DSStories, i tweet raccontano di come il maestro Kojima sia entrato in contatto con Mads Mikkelsen e in ...

"Faccio il misterioso su Death Stranding perché la gente vuole risposte pronte" : In occasione di un'intervista a Variety, il maestro giapponese Hideo Kojima ha discusso alcuni aspetti riguardo la presentazione al pubblico del suo Death Stranding.In particolare Kojima ha parlato del mistero che aleggia intorno al gioco, in gran parte alimentato dall'approccio che egli stesso ha deciso di adottare per svelare la sua nuova creazione."Viviamo nel mondo dei social network, in quest'epoca la gente è abituata ad avere risposte ...