Come guardare DAZN su iPhone e iPad : Avrete sentito parlare sicuramente di DAZN, la nuova piattaforma di streaming che vi offre la possibilità di guardare Serie A e Serie B ad un costo mensile davvero contenuto (9,99 euro al mese). È possibile usufruire del servizio sia dalla propria Smart TV che dal proprio smartphone o tablet, grazie alle applicazioni dedicate per entrambi i sistemi operativi. Volete godervi le partite della vostra squadra del cuore sul vostro dispositivo iOS? In ...

Come vedere DAZN su SKY : Dopo Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Perform ha deciso di portare il suo servizio di video streaming online di eventi sportivi, DAZN, anche nel nostro Bel Paese. Grazie a questa nuova piattaforma è possibile guardare la Serie A e la Serie B (e non solo) da diversi dispositivi Come smartphone, tablet, TV Box, Apple TV, PlayStation, Xbox e così via. Abbiamo deciso di realizzare una guida per spiegarvi Come vedere DAZN su SKY in pochi e ...

Come vedere DAZN usando Kodi : Download plugin DAZN per Kodi : Guida per installare l’addon di DAZN su Kodi per vedere in streaming le partite della Serie A Italiana usando il miglior media center in assoluto Installare addon DAZN su Kodi DAZN è il nuovo servizio per vedere in streaming diversi eventi sportivi tra cui 3 partite per ogni giornata della Serie A Italiana ed ovviamente per […]

Come guadare DAZN con Amazon Fire TV Stick : Ecco Come installare DAZN su Amazon Fire TV Stick per vedere la Serie A, tutta la Serie B e tanto sport sul qualsiasi TV, anche vecchia e non connessa al Wifi DAZN su Amazon Fire TV Stick [Download App e Guida completa] DAZN è il nuovo sito di streaming che permette di vedere tanti eventi […]

DAZN : Come abbonarsi e vedere le partite gratis : C’è chi ritiene che il calcio sia uno sport alquanto stupido e preferisce non seguirlo, ma chi ama il calcio non può fare a meno di seguire tutti gli anticipi, i posticipi e i big match tra le varie squadre. Quest’anno c’è stata una confusione incredibile, perché varie emittenti televisive hanno cercato di aggiudicarsi i diritti tv per il campionato di Serie A e la Champions League. Sky è riuscita ad aggiudicarsi buona parte ...

Come guardare DAZN su Amazon Fire TV Stick : L’Amazon Fire TV Stick è un dongle HDMI che si collega semplicemente alla porta HDMI del televisore (e alla corrente elettrica per alimentarlo). In sostanza, questo dispositivo permette di accedere ai contenuti presenti su diversi servizi di streaming. In questa guida odierna vedremo insieme Come guardare da DAZN su Amazon Fire TV Stick, ossia la nuova piattaforma di streaming che permette di guardare Seria A e Serie B a un prezzo mensile ...

Come disdire l’abbonamento DAZN su iPhone e iPad : Avete provato DAZN, ma vi siete accorti che il servizio offerto non fa per voi? DAZN è sicuramente l’applicazione più discussa del momento, sia nel bene che nel male. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di video streaming online di eventi sportivi. Essa ha fatto parlare di sé per l’offerta molto conveniente e per il pacchetto di contenuti di cui è possibile usufruire. Infatti, la piattaforma di web streaming vi ...

Come disattivare DAZN : In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di DAZN. Si tratta di una nuova piattaforma di streaming che permette agli appassionati di calcio di guardare le partite di Serie A e Serie B su diversi dispositivi. Abbiamo già dedicato un articolo su Come funziona il servizio e un video che trovate sul nostro canale YouTube. L’argomento di questa guida, però, è un altro, ovvero Come disattivare DAZN perché magari non siete rimasti ...

DAZN su Smart TV : come verificare la compatibilità : DAZN è un nuovo servizio di intrattenimento giunto da poco in Italia ma che è riuscito già ad attirare l’attenzione di tantissimi appassionati di calcio. Nei giorni scorsi abbiamo dedicato diversi articoli e un video sul nostro canale YouTube su questa nuova piattaforma. Nella guida odierna, però, ci concentreremo su come verificare la compatibilità per guardare DAZN su Smart TV. Infatti, oltre a Smartphone, tablet, computer e altro ...

DAZN come Disdire? Ecco La Guida : Vuoi dare disdetta a DAZN? Come disdire abbonamento DAZN? Ecco la Guida completa per disattivare il rinnovo di DAZN, disdire DAZN e non pagare. Disdetta DAZN: Come disattivare o interrompere l’abbonamento Come disdire DAZN e cancellare l’abbonamento dalla pay-tv di Perform. Ormai da una settimana DAZN è operativo ufficialmente in Italia. Inutile perdere tempo a parlare di cosa sia DAZN, Come […]