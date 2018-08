Dal 30 agosto impossibile spendere 5 99 euro con Iliad | le ultime segnalazioni

optimaitalia

: #Venezia75 sta per iniziare! Ecco alcuni dei grandi protagonisti della #BiennaleCinema2018, in programma dal 29 ago… - la_Biennale : #Venezia75 sta per iniziare! Ecco alcuni dei grandi protagonisti della #BiennaleCinema2018, in programma dal 29 ago… - visitmuve_it : TINTORETTO 1519-1594 Dal 7 settembre a Palazzo @DucaleVenezia Una straordinaria mostra per festeggiare i 500 anni d… - Cioepanini : Alzi la mano chi sta contando i giorni che ci separano dall’uscita di #SenzaFiltri, il nuovo album di… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Non è il momento migliore per valutare una promozionequello che si è venuto a creare in Italia di recente. Ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione da un po' di tempo a questa parte prima di lasciarsi tentare dalla nuova compagnia telefonica. Dopo quelli di natura tecnica legati ad alcune portabilità che hanno richiesto tempi più lunghi del previsto, senza dimenticare le lamentele non così isolate da parte di chi lamenta mancanze eccessive dal punto di vista della copertura, oggi 30è necessario concentrarsi su un altro aspetto.Secondo quanto riportato dai potenziali clienti di, infatti, da ieri sera non è più possibile sottoscrivere la promozione che ha un costo pari a 5,99al mese per il pubblico e che, a detta dell'azienda francese, non subirà rimodulazioni nel tempo. Certo, rimane attiva quella che prevede 10 GB in più (40 in totale) con ...