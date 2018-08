Dai vaccini della Taverna alla ‘pacchia’ di Salvini Così la politica ha distorto le

Di Maio - "M5s diviso? Non siamo contro i vaccini"/ Ultime notizie Governo : "non ricattabili Dai mercati" : Di Maio e i temi del Governo: 'M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo'. Ultime notizie, Ministro 'non ricattabili dai mercati'.

Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini”/ Ultime notizie Governo : “non ricattabili Dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Vaccini - allerta Dai presidi : impossibile evitare i contatti tra immunodepressi e non vaccinati : I dirigenti scolastici alle prese con la composizione delle classi per il nuovo anno scolastico. Il ministro Grillo chiede classi con bambini immunodepressi e bambini vaccinati. "Come si possono mantenere le distanze in palestra, in mensa, in gita o in corridoio con i non vaccinati?" si domandano invece i presidi.

SuperQuark/ Anticipazioni 25 luglio : Dai vaccini al Museo Archeologico di Napoli : SuperQuark torna in onda oggi, mercoledì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: con Piero Angela si va alla scoperta del Musei Archeologico di Napoli e si parla di vaccini(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:48:00 GMT)

Condanna per i no vax - allarme procurato / Modena - gonfiarono il numero dei bambini danneggiati Dai vaccini : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Vaccini - per frequentare la scuola basterà l'autocertificazione firmata Dai genitori : La svolta con un provvedimento amministrativo a cui stanno lavorando i ministeri di Salute e Istruzione. Non sarebbe quindi più richiesta la documentazione della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio

Dai 'no vax' ai 'free vax' - i movimenti che dicono no ai vaccini - : Chi è apertamente contrario, chi è per "la libertà di scelta": sono diverse le ragioni di chi si oppone all' obbligo vaccinale . Tra loro anche medici, e associazioni. In alcune regioni come l'Alto ...

Vaccini - l'autocertificazione bocciata Dai medici : "La legge funziona e viene cancellata" : Il ministro della Salute Giulia Grillo assicura che il valore sanitario delle vaccinazioni "non è in alcun modo in discussione", ma inizia a traballare...

