Da domani a domenica c' è Il Palio delle Contrade con oltre 400 figuranti

F1 - GP Belgio 2018 : domani la gara (domenica 26 agosto). Programma - orario e tv : Domenica 26 agosto si correrà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps andrà in scena una gara fondamentale in ottica campionato, si preannuncia rande spettacolo sul celebre circuito delle Ardenne dove può succedere di tutto e dove le condizioni meteo avranno una valenza determinante. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position, conquistata ieri sul bagnato, e vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : domani la gara (domenica 26 agosto). Programma - orario e tv : domani sarà il giorno del GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea Dovizioso/Jorge Lorenzo a contrastare il pilota ...

Le previsioni meteo per domani - domenica 26 agosto : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa in questi giorni The post Le previsioni meteo per domani, domenica 26 agosto appeared first on Il Post.

Dtm domani e domenica in gara a Misano : ... Paul Di Resta, Gary Paffett, Pascal Wehrlein, Timo Glock e poi in Formula 3, Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo di Formula 1, Michael. E a 'scaldare' il pubblico, domani sera, anche ...

Le previsioni meteo per domani - domenica 19 agosto : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa davvero in questi giorni The post Le previsioni meteo per domani, domenica 19 agosto appeared first on Il Post.

Le previsioni meteo per domani - domenica 29 luglio : Dove pioverà e dove no, che alla fine è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, domenica 29 luglio appeared first on Il Post.

"Petrosino Estate 2018" : ecco gli appuntamenti da domani a domenica : Quinta settimana in corso con gli appuntamenti di 'Petrosino Estate 2018' , il cartellone delle manifestazioni estive promosso dall'amministrazione comunale. Cinque le iniziative in programma da ...

Qualificazioni all'EuroClub : da domani a domenica Imperia sarò la capitale europea della Petanque : domani pomeriggio alle 14,30 si alzerà il sipario sulle Qualificazioni dell'Eurocup, specialità Petanque, ad Imperia sui campi del Bocciodromo di San Lazzaro. Nel girone D, l'Italia, è rappresentata ...

Le previsioni meteo per domani - domenica 15 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, domenica 15 luglio appeared first on Il Post.

Le previsioni meteo per domani - domenica 8 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, domenica 8 luglio appeared first on Il Post.

Le previsioni meteo di domani - domenica 1 luglio : Il settimo mese dell'anno comincerà con una bella giornata di sole, praticamente ovunque The post Le previsioni meteo di domani, domenica 1 luglio appeared first on Il Post.

A Messina : in previsione del ballottaggio elettorale - di domani domenica 24 : L'Ufficio elettorale del Comune sta ultimando l'attività in vista dell'appuntamento per il ballottaggio di domani, domenica 24. La Corte d'Appello di Messina ha provveduto alla sostituzione di otto ...

Allerta meteo Sardegna : temporali da domani - domenica 24 giugno : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un Allerta meteo per temporali a partire dalle 15 di domani, domenica 24 giugno, fino alle 6 di lunedì. “A partire dal pomeriggio di domani 24 giugno e sino alle prime ore del mattino di dopodomani, la Sardegna potrà essere interessata da attività temporalesca a carattere sparso che interesserà soprattutto la parte orientale e meridionale con cumulati sino a elevati e intensità localmente ...

Da domani - domenica 24 giugno - le donne potranno guidare in Arabia Saudita : Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita. L’abolizione del divieto di guida per le donne era stata annunciata nel settembre 2017 da Re Salman, il sovrano dell’Arabia Saudita, e fa parte di “Vision 2030”, un piano di The post Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.