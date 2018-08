Curling Night in America | l’Italia chiude al quarto posto | la vittoria va agli Stati

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) Buone prestazioni per gli azzurri nella tre giorni del prestigiosissimo torneo statunitense che ha inaugurato la stagione 2018-19 Si è chiusa con buone prestazioni e un piazzamento di prestigio l’avventura dell’Italia alla “in“, il torneo statunitense a cui gli azzurri hanno partecipato per la prima volta della loro storia e in cui sono scese sul ghiaccio tutte e tre le rappresentative nazionali tricolori: maschile, femminile e doppio misto. A Chaska, in Minnesota, le squadre guidate dall’allenatore Soren Gran e dal direttore tecnico Marco Mariani hanno affrontato proprio i padroni di casa degliUniti – che nell’occasione hanno schierato tutte e tre le squadre presentiscorsi Giochi Invernali di Pyeongchang, compresi i campioni olimpici al maschile dello skip John Shuster -, oltre che Cina e Giappone. Questi ...