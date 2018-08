Cultura & ambiente | Notti di BCsicilia | visita al Castello dell’Emiro di Misilmeri

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) Nell’ambito della manifestazione “Ledi” si terrà giovedì 30 agosto 2018 laguidata al. L’appuntamento sarà alle ore 21,00 a Piazza Comitato 1860 a. La manifestazione è promossa da, per la salvaguardia e la valorizzazione dei benili e ambientali, in collaborazione con il Comune die con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Benili e dell’Identità Siciliana. A, sulla cima di una rocca che sovrasta il centro abitato, sorge il bellissimodell’Emiro, di epoca arabo-normanna. Le origini delnon sono molto certe, pare che sia stato costruito dall’emiro Giàfar II, ai tempi della dominazione araba in Sicilia. Nato come torre d’avvistamento e poi successivamente circondato da mura. Nel 1134 Giorgio d’Antiochia, ammiraglio del re normanno Ruggero II, ...