Crollo ponte Morandi | Autostrade presenta il piano di demolizione

Crollo ponte Morandi - a febbraio lettera di Autostrade : “Servono lavori urgenti” : In una missiva inviata dal direttore delle manutenzioni di Autostrade al mistero nel febbraio scorso si chiedeva di approvare la più presto il progetto di manutenzione per garantire "l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera". L'ok era arrivato poi due mesi prima della tragedia dando il via alla gara di appalto ma il ponte è crollato prima che venisse avviato qualsiasi lavoro.Continua a leggere

Genova - Crollo ponte Morandi : Autostrade presenta oggi il piano di demolizione : Autostrade per l’Italia illustrerà oggi pomeriggio alle istituzioni genovesi il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi. Al tavolo è atteso anche l’amministratore delegato della società. Autostrade avrebbe già segnalato la disponibilità ad incontrare Renzo piano che martedì scorso ha presentato alla Regione Liguria un progetto per il nuovo viadotto. L'articolo Genova, crollo ponte Morandi: Autostrade presenta ...

Crollo ponte Morandi - l'esperto : "Forse un attentato". Ma poi precisa : solo ipotesi accademica : L'ingegner Enzo Siviero avanza l'ipotesi che siano state utilizzate microcariche esplosive. Ma poi, viste le reazioni, ha puntualizzato

Crollo ponte Morandi - Intesa San Paolo cancella mutui per gli sfollati/ Smentite le voci precedenti : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio Ponte Morandi(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 01:00:00 GMT)

Crollo Genova - la lettera inviata a febbraio da Autostrade : "Ponte non sicuro" : La società: "La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture - resa nota da "L'Espresso" - non era d'allarme ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto"

Crollo ponte Genova - Autostrade : “Alle famiglie versati oltre 2 milioni di euro” : Autostrade per l’Italia fa sapere che sono stati versati i contributi per le prime necessita’ a quasi tutte le famiglie della Zona Rossa costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo del viadotto Polcevera. Su un totale di 252 famiglie genovesi che hanno dovuto lasciare la casa – si legge in una nota -, 245 nuclei familiari hanno presentato richiesta di un contributo economico alla società per le primissime ...

Bagnasco ricorda le vittime del Crollo di ponte Morandi : Al santuario della Madonna della Guardia, nel capoluogo ligure, processione e messa in omaggio alle vittime -