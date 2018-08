Crollo in una chiesa di Roma | venuto giù tre quarti del tetto

Roma - Crollo in una chiesa del centro : 15.26 crollo nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al foro Romano. A cedere sarebbe stato il tetto.In particolare sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto i carabinieri dei Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, la chiesa era chiusa e non si registrano feriti.

Crollo ponte - pm Cozzi : delirante ipotesi attentato - non c'è alcuna evidenza : Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha smentito l'ipotesi di un attentato dietro al Crollo del ponte Morandi. "Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, né sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose", ha detto Cozzi.

Crollo ponte - spunta una lettera in cui si sollecitava la messa in sicurezza : Il ponte Morandi non è sicuro. spunta una lettera- anticipata dall'Espresso- nella quale il 28 febbraio scorso il direttore delle manutenzioni di Autostrade metteva in guardia il Ministero e il ...

Crollo ponte Genova : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tirante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Genova - Crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : “Il Crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Ferrari omaggia le vittime del Crollo del ponte di Genova con una livrea speciale : Un gesto apprezzato da parte del marchio italiano più famoso al mondo. Video - Da Mansell-Piquet a Verstappen-Vettel, tutti i duelli infuocati della storia della Formula 1 01:32 Sullo stesso ...

Crollo Genova - Zampini : Ansaldo Energia pronta a dare una mano : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi ...

Crollo Ponte Genova - il racconto del camionista superstite : “Una mano dal cielo” : E’ sopravvissuto al Crollo del Ponte di Genova con cinque costole rotte e una contusione al polmone, e descrive il suo salvataggio come un “intervento del cielo”. Martin Kucera, camionista ceco sopravvissuto al disastro, torna nella sua Praga e racconta la sua tragica esperienza ai media locali. “Da quel giorno Genova è la mia seconda città natale, e il 14 agosto la mia nuova data di nascita”, dice. “Partecipo ...

“Corsa contro il tempo”. Il fegato di una vittima del Crollo di Genova trapianto a Padova : Dalle tragedie possono nascere anche storie d’umanità da mettere i brividi. Otto giorni dopo il crollo del viadotto Morandi, sulla A10 a Genova, l’Italia continua a non darsi pace: le cause restano incerte, la bagarre politica è sempre più infuocata e lo scontro con la famiglia Benetton caratterizza queste giornate estive di Governo Conte. A tal proposito, al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver pronta ...

Crollo Ponte - indagini e ricordi ad una settimana dalla tragedia : Si cerca un lento ritorno alla normalità ma le ferite sono troppo profonde. Stamane funerali di Mirko Vicini, migliorano i feriti ancora cinque ricoverati -

Crollo ponte Genova - il fegato di una delle vittime trapiantato a Padova : “Grande generosità” : Dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova il fegato di una delle 43 vittime è stato trapiantato in un paziente in lista di attesa al Policlinico di Padova. Il racconto dell'equipe: "Gesto di grande civiltà e generosità. In un momento di grande rabbia e di accuse hanno avuto il coraggio di pensare agli altri".Continua a leggere

Crollo Genova - nessuna ipotesi esclusa : Genova, 21 ago. (Adnkronos) - "C'è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato". Lo ha detto oggi il pr