Crollo chiesa a Roma | ecco quali tesori nasconde all' interno San Giuseppe dei Falegnami

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il tetto dellaSandeiè crollato all'improvviso: per fortuna nell'edificio situato nel Forono, sopra il Carcere Mamertino, non c'erano persone, dato che è chiuso al pubblico da tempo per problemi di stabilità, aperto sporadicamente solo per matrimoni. Macustodisce la struttura e qual è la sua storia? Situata a due passi dal Campidoglio, fu completata nel 1663 da Antonio Del Grande. Venne restaurata nel 1886, con la costruzione di una nuova abside. L'è a navata unica con due cappelle per lato.La decorazione è frutto di lavori eseguiti nell'Ottocento. Tra le opere più notevoli da ricordare, una Natività di Carlo Maratta (1651).Annessi allavi sono un oratorio e la Cappella del Crocifisso, che risale al Cinquecento, e che è posta tra il pavimento dellae ...