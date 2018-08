Crolla una diga in Myanmar | 60mila sfollati Ultime notizie | un errore umano ha provocato

Roma - paura in pieno centro : Crolla il tetto di una chiesa : La volta della della chiesa San Giuseppe dei Falegnami, proprio di fronte al Campidoglio, è venuta giù intorno alle 14.30...

È Crollata una grossa diga in Myanmar : Mercoledì è ceduta la diga Swar Chaung, una delle principali del Myanmar, che ha provocato l’allagamento di oltre 80 di paesini vicini e costretto circa 60mila persone, scrive un quotidiano del governo locale, a lasciare le loro case. La diga, The post È crollata una grossa diga in Myanmar appeared first on Il Post.

Crolla il tetto in una cascina utilizzata come deposito : In una cascina di via Fulvio Testi a Pessano con Bornago , Milano, è Crollata una porzione di tetto, nel pomeriggio di domenica 26 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I locali ...

Crolla un costone sulla spiaggia di Procida. Il sindaco : "Non era una zona a rischio" : Una frana si è verificata poco prima delle 13 su una spiaggia libera dell'isola di Procida (Napoli), in località Chiaia. A cedere è stato un costone roccioso soprastante l'area. Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, protezione civile e carabinieri: non si segnalano feriti. La zona è stata recintata e chiusa al transito.Non è la prima volta che si verificano cedimenti dai costoni che incombono su alcune ...

Ponte Morandi a Genova - l’inchiesta è a una svolta : «Ecco com’è Crollato» : La ricostruzione dei consulenti della Procura. Gli operai al lavoro sull’opera prima che crollasse: «Segnalavamo ad Autostrade ogni criticità»

Agrigento - paura sulla spiaggia dello Zingarello : Crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere

L'Italia che Crolla : scuole in edifici con più di 50 anni - una su due è chiusa : "Fondi mai usati" : In che condizioni sono le oltre 42mila scuola dove da settembre torneranno quasi otto milioni di alunni? Gli ultimi dati...