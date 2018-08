Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi di Champions League | ecco il motivo

Uefa Player of the Year - Modric batte Cristiano Ronaldo? : Secondo le prime indiscrezioni provenienti direttamente dal Grimaldi Forum di Montecarlo, sarebbe Luka Modric il vincitore del premio Player of the Year assegnato dall'Uefa al miglior giocatore della ...

Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi di Champions League : CR7 in “polemica” per il premio di miglior calciatore assegnato a Modric : Cristiano Ronaldo ha perso la corsa per il premio di calciatore migliore della stagione secondo l’Uefa, sembra che CR7 abbia preso molto male tale ‘sconfitta’ Cristiano Ronaldo era uno dei calciatori più attesi al Grimaldi Forum di Montecarlo per la cerimonia dei sorteggi di Champions League, ma il calciatore bianconero non si è presentato. Secondo Rai sport, il motivo di tale assenza è legato al premio di miglior ...

Kakà : 'Champions? Juve tra le favorite - Cristiano Ronaldo...' : L'ex trequartista del Milan Ricardo Kakà , ospite dei sorteggi dei gironi di Champions League, ha parlato a Rai Sport : 'La Juve sarà una delle favorite, Cristiano Ronaldo darà tanto anche al calcio italiano. Vediamo che succederà, ci sono tante squadre e ora c'è anche l'Inter: saranno gruppi divertenti, sarà ...

Georgina Rodriguez a Venezia/ Foto - Senza Cristiano Ronaldo in un sexy abito di pizzo che mostra il lato B : Georgina Rodriguez ha partecipato alla prima giornata del Festival di Venezia. Per la visione di "First Man" ha indossato un lungo abito nero di Twin Set che ha lasciato scoperto il lato B(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:29:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e il Parma? Furono vicini nel 2003 : Forse in pochi lo ricordano, ma Cristiano Ronaldo fu vicino al Parma – prossimo avversario della Juve – nel 2003. Storie di mercato, affari sfumati per un dettaglio o, in questo caso, perché le nubi di un enorme crac finanziario si addensavano sul Parma dell’allora patron Tanzi. Lo Sporting Lisbona lo valutava poco più di 12 milioni di euro e gli osservatori gialloblu, che lo seguivano da tempo, erano rimasti estasiati ...

Venezia 75 - amori e gossip da red carpet : il debutto di Miss Cristiano Ronaldo : Venezia 2018 al via le danze. E i baci, i gossip, gli amori, i debutti e le conferme. Il primo red carpet della 75esima Mostra del cinema non ha deluso. Oltre al grande atteso Ryan Gosling (con il cast di First Man, film di apertura di questo festival), ai membri della giuria e al padrino Michele Riondino, il tappeto rosso è stato anche un trionfo di cuori. LEGGI ANCHE Ryan Gosling, dal «Mickey Mouse Club» al Lido Georgina Rodríguez, 24 anni, ha ...

Ufficiale - ecco il “colpo” del Real Madrid per il dopo-Cristiano Ronaldo : Real Madrid che mette una pezza dopo l’addio di Cristiano Ronaldo in estate, un acquisto che però non farà contenti i tifosi delle merengues Il tanto atteso acquisto per colmare il vuoto lasciato in rosa da Cristiano Ronaldo nel Real Madrid è arrivato, ma non è stato certo altisonante come ci si aspettava. Alla corte di Lopetegui è arrivato, anzi ritornato, Mariano Diaz dal Lione. Certo nulla a che vedere con i nomi di Dybala, Hazard ...

Georgina Rodriguez ‘strega’ il Festival del Cinema di Venezia - la fidanzata di Cristiano Ronaldo incanta con un look da urlo [GALLERY] : Georgina Rodriguez si presenta alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, la fidanzata di Cristiano Ronaldo spicca tra gli altri per bellezza e fascino Georgina Rodriguez ieri ha presenziato sul tappeto rosso della 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, mentre CR7 è impegnato negli allenamenti con la Juventus, fa una capatina da Torino fino in laguna. Dopo aver ‘fatto ...

Miglior giocatore Uefa : Cristiano Ronaldo sfida Modric e Salah : ROMA - Non solo i gironi della prossima Champions League, che abbiamo analizzato qui in tutte le loro varianti , ma durante la cerimonia del sorteggio saranno assegnati anche i premi Uefa per la ...

Il retroscena : quando Cristiano Ronaldo fu vicinissimo al Parma… : Cristiano Ronaldo è stato vicino all’approdo al Parma, ben prima della sua era allo United e successivamente al Real Madrid Cristiano Ronaldo è arrivato in Serie A durante questa calda estate di calciomercato, ma più volte è stato vicino all’approdo nel nostro campionato. Luciano Moggi ha raccontato come è stato ad un passo dall’accordo ai tempi della Juventus, ma anche il Parma è stato vicinissimo al colpaccio. Stiamo ...

Juve - magie e sorrisi : Cristiano Ronaldo vince - Dybala 'ci prova' : TORINO - Allenarsi per continuare ad accumulare trofei, raggiungere nuovi obiettivi ed infrangere ulteriori record. Ma col sorriso. È questo il mantra in casa Juve e, in barba alle voci provenienti ...