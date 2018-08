Crisi Argentina | Macri bussa all' Fmi | crolla il peso

L'ombra della Crisi torna sull'Argentina : Dopo il default del 2001, il crollo dei Tango Bond e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, L'ombra dalla crisi torna a stagliarsi sull'Argentina. Non basta il tentativo di rassicurare i mercati operato dal presidente Macri, che aveva annunciato l'anticipo del maxi-prestito da 50 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale per sostenere il programma di austerity del governo: ieri il Peso argentino ha perso comunque l'8,15% del ...

Crisi Argentina : l'albiceleste rischia e anche Sampaoli : Questa edizione dei Mondiali ha portato moltissime sorprese, con le big che hanno incontrato molte più difficoltà del previsto: la Germania ha

Crisi in Argentina - a Buenos Aires boom di senzatetto. “In un anno il 30% in più” : Il peso, la moneta nazionale, nell’ultimo anno ha perso circa il 70% del suo valore, e l’inflazione annuale supera il 30%. Quasi il doppio di quanto previsto dal governo di Mauricio Macri. E la Crisi Argentina piega anche i suoi cittadini: oggi a Buenos Aires sono 7500 le persone che, dopo avere perso la casa, sono costrette dal freddo a rifugiarsi ogni notte nei bancomat delle banche e negli ingressi della metropolitana della capitale. Secondo ...

Argentina e Turchia - approcci drastici ma opposti contro la Crisi valutaria : ... e più convenzionale rispetto alla Turchia, di fronte alla svalutazione della sua moneta: il rialzo dei tassi d'interesse, una mossa che invita i capitali a fluire all'interno dell'economia. "La ...

