Cresce in Italia la ' ristorazione etnica' | +40% in 5 anni

Un governo del Pil per l'Italia che non Cresce : L'Ocse certifica che l'Italia resta in "non crescita": il confronto all'ultimo Meeting di Rimini conferma che all'Azienda-Paese serve un vero "governo del Pil". GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 05:45:00 GMT)

Tria in Cina "per Crescere". Ma sarà Roma - con Bankitalia - a comprare titoli di Stato cinesi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha tracciato un bilancio "molto positivo" degli incontri della prima giornata di missione in Cina, fino a dire di poterla "considerare, secondo il mio punto di vista e in base agli obiettivi che l'avevano motivata, un successo".Le ragioni sono nell'"ampia disponibilità al rafforzamento dei rapporti bilaterali, economici e finanziari con l'Italia", nelle indicazioni emerse nei ...

G7 - nessuno Cresce. Ma l'economia italiana va più lenta degli altri : Frenata generale per l'economia globale legata agli effetti della guerra dei dazi. Ma per l'Italia la situazione pesa più che per gli altri stati

G7 - nessuno Cresce. Ma l’economia italiana va più lenta degli altri : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria L’economia italiana rallenta. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) l’Italia è l’unico paese del G7 a mostrare un trend di crescita negativo. Il dato è relativo al trimestre aprile-giugno. Un rallentamento che, per quanto “marginale”, come lo definisce l’organizzazione parigina, era già stato preannunciato a luglio ...

Il Pil Cresce meno del previsto : l'Italia è l'unico Paese del G7 a rallentare : Nella nota di aggiornamento al def il Ministero dell'Economia è già pronto a rivedere al ribasso le stime fatte dall'esecutivo Gentiloni

Il Pil Cresce meno del previsto : l'Italia è l'unico Paese del G7 a rallentare : L'economia italiana va controcorrente e, nonostante la sostanziale tenuta della crescita internazionale, rallenta, rivelandosi l'unico caso tra i Paesi del G7. La decelerazione era nota, l'Istat ha pubblicato i dati a fine luglio annunciando che nel secondo trimestre dell'anno il Pil è cresciuto dello 0,2% contro lo 0,3% dei primi tre mesi.Ora l'Ocse certifica però che nel gruppo dei grandi di cui ancora il nostro Paese fa parte, ...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese Cresce più dell’Italia : Oggi finisce il “terzo programma di aggiustamento economico” della Grecia, avviato nell’agosto del 2015, a fronte dell’assistenza finanziaria concessa al Paese. Le “istituzioni” (si è deciso di non usare più il brutto termine “troika”) che hanno presieduto al programma, imponendo al governo e al Parlamento greco dettagliati provvedimenti da adottar...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese Cresce più dell'Italia : Si chiude oggi il terzo programma di aggiustamento economico avviato da Ue, Bce e Fondo monetario internazionale: economia in ripresa, banche risanate e riforma delle tasse

Ecco come fare riCrescere i capelli - una nuova tecnica tutta italiana : I ricercatori dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata Irccs di Roma hanno sviluppato una terapia biologica e cellulare basata sull’infiltrazione di derivati del sangue che consente di contrastare gli effetti dell’alopecia androgenetica, la tipologia più comune di calvizie: i risultati della ricerca, pubblicati su Dermatologic surgery, mostrano l’efficacia della terapia ed evidenziano l’importanza delle ...

Atletica - Stefano Baldini si dimette : “In Italia non si Cresce - non vengono ammessi gli errori. Mi sono stancato - la mia asticella è alta” : Stefano Baldini si è dimesso da ruolo di referente tecnico del settore giovanile federale che occupa in FIDAL dal 2010. Questa è la notizia del giorno per l’Atletica leggera Italiana: dopo i fallimentari Europei per l’Italia, il Campione Olimpico nella maratona ad Atene 2004 ha deciso di alzare bandiera bianca comunicando ufficialmente le sue decisioni al Presidente Alfio Giomi. Il 47enne non ci gira attorno e spiega alla Gazzetta ...

Ciclismo femminile - Crescent Vårgårda : Marianne Vos domina in volata. Quattro italiane si piazzano nella top 10 : L’olandese Marianne Vos si impone in volata nella Crescent Vårgårda, classica svedese del Women’s WorldTour, massimo circuito del Ciclismo femminile. L’atleta della WaowDeals, reduce dall’argento europeo, ha dimostrato tutta la sua classe nello sprint conclusivo, impostando alla perfezione l’ultima curva ai 300 metri e andando a conquistare la vittoria per distacco. Alle sue spalle si piazzano la connazionale Kirsten Wild (Wiggle High5) e ...

Sindrome di Peter Pan - perché gli uomini italiani non vogliono Crescere. Né andare a convivere : di Stella Saccà Lei amava Lui. Lui non amava più Lei. La loro relazione è durata cinque anni. Il loro amore tre. Anzi, l’amore di Lui per Lei è durato tre anni. Quello di Lei per Lui è durato fino alla fine. Fine che ha stabilito Lui, tradendo Lei con K, la giovane K, e facendosi sgamare quasi subito da Lei. Lei e Lui hanno 30 anni. Stavano per sposarsi, stavano per comprare casa insieme, stavano progettando di avere dei figli. Ma Lui, ...

Italia : Cresce indebitamento famiglie : Le famiglie Italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20'549 euro , quasi 24'000 franchi, . Nell'insieme, i 'passivi' accumulati con banch...

Italia : Cresce l'indebitamento delle famiglie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve