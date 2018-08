Costa-Gavras muore e resuscita in rete

Costa-Gavras non è morto : fake news smentita/ Ultime notizie - annuncio fatto da creatore bufale : Costa-Gavras è morto, addio al regista greco-francese? No, è tutta una bufala: la fake news è stata smentita direttamente dall'autore, ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Smentita notizia morte di Costa Gavras - il regista greco di Z l'orgia del potere : È falsa la notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras . Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso. Sull'...

Il regista greco-francese Costa-Gavras non è morto : Lo ha scritto un finto account su Twitter e ci sono cascati in molti The post Il regista greco-francese Costa-Gavras non è morto appeared first on Il Post.

Il regista greco-francese Costa Gavras non è morto : Lo ha scritto un finto account su Twitter e ci sono cascati in molti The post Il regista greco-francese Costa Gavras non è morto appeared first on Il Post.

La morte "fake" del regista Costa Gavras : È falsa la notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome del nuovo ministro della Cultura greco, Myrsini Zorba, ...

Smentita la notizia della morte del regista greco Costa Gavras : È falsa la notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso. Sull'...

Costa-Gavras è morto - addio al regista greco-francese/ Ultime notizie - ha firmato il capolavoro Missing : Costa-Gavras è morto, addio al regista greco-francese. Ultime notizie, ha firmato capolavori come Missing e Z - L'orgia del potere, si è spento all'età di 85 anni(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:57:00 GMT)

La fake news della morte del regista Costa Gavras invade la Rete : È morto il regista Costa Gavras. Anzi no. Sta circolando in Rete la falsa notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. A diffondere la fake-news è stato un tweet pubblicato da un finto profilo Twitter della ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, che affermava di aver ricevuto la notizia da Parigi. L’annuncio è stato subito ripreso da molti media internazionali e in breve ha fatto il giro della Rete. Dopo pochi minuti ...

Smentita la morte del regista Costa Gavras : fake news diffusa da giornalista italiano : È falsa la notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso. Sull'account fasullo che ha dato la notizia, ripresa dall'AP e da altri media internazionali, è comparso ora un messaggio per il quale il finto profilo è opera "di un giornalista italiano, Tommaso Debenedetti".Costa Gavras ha ...

È morto il regista greco Costa Gavras : È morto il regista greco-francese Costa Gavras. Lo rende noto con un tweet la ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, affermando di aver ricevuto la notizia da Parigi. Gavras, regista impegnato ...

Cinema - smentita morte Costa Gavras : 15.47 Il regista greco-francese Costa Gavras, autore tra l'altro di 'Z,l'orgia del potere', non è morto.L'Associated Press ha ritirato il lancio, affermando che era stata la ministra della Cultura greca a scrivere un tweet sulla base di un account falso.

Addio a Costa Gavras. Il regista greco-francese che ha raccontato la dittatura dei Colonnelli : È morto il regista greco-francese Costa Gavras. Lo rende noto con un tweet la ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, affermando di aver ricevuto la notizia da Parigi. Gavras, regista impegnato politicamente, è noto soprattutto per 'Z l'orgia del poterè (1969), dedicato alla dittatura dei Colonnelli in Grecia (1967-1974).

Addio al regista Costa Gavras : È morto il regista greco-francese Costa Gavras. Lo rende noto con un tweet la ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, affermando di aver ricevuto la notizia da Parigi. Aveva 85 anni. Gavras, ...