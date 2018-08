Costa-Gavras è morto | addio al regista greco-francese Ultime notizie | ha firmato il

La fake news della morte del regista Costa Gavras invade la Rete : È morto il regista Costa Gavras. Anzi no. Sta circolando in Rete la falsa notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. A diffondere la fake-news è stato un tweet pubblicato da un finto profilo Twitter della ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, che affermava di aver ricevuto la notizia da Parigi. L’annuncio è stato subito ripreso da molti media internazionali e in breve ha fatto il giro della Rete. Dopo pochi minuti ...