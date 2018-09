Così i signori dei furti venuti dall'Est la fanno sempre franca (Ultime vittime? I Salvini) : Clan georgiani, russi, balcanici specializzati nei colpi in casa fanno razzie in Italia e poi scappano. Anche perché una legge nazionalista voluta da Putin rende quasi impossibili le estradizioni. E sono proprio loro ad aver "ripulito" la casa dei genitori del ministro dell'Interno

Paola Barale a seno nudo contro i giudici e Signorini : 'Così sono stata umiliata tre volte' : Paola Barale è apparsa su Instagram, con in mano un cartello con la scritta 'Chiuso' e la didascalia 'Il reato non sussiste'. E ha spiegato cosa la indigna: 'Non so se ve lo ricordate, ma l'anno ...