Contestazione contro Pallotta per le strade di Roma | i tifosi alzano la voce

sportfair

: @ReteSport Era ora! Un pò di contestazione contro questa società farlocca! - wal3262 : @ReteSport Era ora! Un pò di contestazione contro questa società farlocca! - angelaritaiolli : -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Jamesè finito nel mirino deidellaper l’ennesima volta, il calciomercato al centro delle critiche deinisti Le recenti mosse di mercato delladi James, non hanno certo trovato il consenso deigiallorossi. L’ossatura della squadra è stata smembrata, cedendo Nainhholan, Alisson ed infine Strootman, cessione dolorosa perchè arrivata last minute, quando tutto sembrava tacere e la squadra sembrava lanciata verso una grande stagione. Adesso invece la mediana di Di Francesco sembra avere qualche lacuna, ma tant’è, quel che è fatto è fatto. Iperò ci hanno tenuto a far sapere ail proprio pensiero e lo hanno fatto con uno striscione apparso nella notte per ledi: “Onore al giocatore che la lupa rispetta… america’ la nostra maglia non è u$a e getta“. Chiaro accenno all’americano ...