“Confermato” Il trono di ‘Uomini e Donne’ è suo Il colpaccio di Maria De Filippi

(Di giovedì 30 agosto 2018) La storia d’amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non solo non è mai decollata ma è morta praticamente sul nascere: l’idillio post trasmissione è durato pochissimo e già ben pochi istanti dopo la scelta al termine della stagione di Uomini e donne il rapporto sembrava scricchiolare pericolosamente. A quel punto, nel giro di un amen, la situazione è precipitata, i due hanno rotto e a mezzo stampa hanno iniziato a lanciarsi frecciatine al veleno. A pochi mesi dalla rottura arriva la conferma di ”Uomini e Donne” sull’ex corteggiatore. Luigi Mastroianni sarà uno dei tronisti della prossima edizione. l giovane siciliano è approdato nel programma la scorsa stagione per conquistare il cuore della bella Sara Affi Fella che alla fine l’ha scelto preferendolo al rivale Lorenzo Riccardi. Stando a quanto riportato dalle “talpine” del ‘Vicolo ...