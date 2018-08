Concorso 177 funzionari Maeci | domani 31 agosto scade la domanda

leggioggi

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ancora poche ore per iscriversi al177, per essere assunti comeamministrativi, contabili e consolari negli uffici dell’ambito Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: il termine per presentare312018. Le persone assunte non avranno ruoli dirigenziali, ma dio, nello specifico saranno inquadrati Terza fascia F1 del Ministero. Vediamo ora come fare per iscriversi e come si svolgerà il. Consulta lo speciale Concorsi pubblici177: come candidarsi Regola numero 1 per partecipare alla selezione: rispettare i termini dinza31entro le ore 24. Regola numero 2. Accertarsi di possedere i requisiti richiesti dal bando (scarica qui il bando) Lava poi compilata e spedita online, tramite una procedura telematica ...