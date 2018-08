Con piano B di Savona | ' lunghe file agli sportelli'

Molise. Giunta regionale approva piano da mezzo milione Contro il gioco d'azzardo patologico : Per realizzare gli interventi sarà realizzata una partnership che vedrà protagonisti anche il mondo della scuola ed enti del sistema socio-sanitario. Tra le altre iniziative, sono previste campagne ...

Renzo Piano - il nuovo ponte per Genova Con 43 vele : L’arte che si trasforma in idea, l’idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Renzo Piano, probabilmente l’archistar italiana di oggi più celebre del mondo, nonché Senatore a vita della Repubblica Italiana, ha pensato alle navi, alle loro vele e alla parsimonia caratteristica degli abitanti della sua Genova prima di abbozzare il disegno di quella struttura che potrebbe andare a sostituire l’ormai tristemente noto ponte ...

Pensioni d'oro - dossier Lega : "Tagli colpisCono nord e donne"/ Brambilla smonta il piano del M5s : Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Il nuovo Ponte-memoriale seCondo Renzo Piano - 43 vele di luce per le 43 vittime : Renzo Piano lo ha immaginato capace di rievocare il ricordo di chi non c'è più. Con 43 pali di illuminazione per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. L'architetto e senatore a vita ha presentato la sua "idea di Ponte" alla Regione, "è soltanto l'inizio" ha detto lui presentandola al governatore Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci. Nello schizzo Levante e Pontente sono collegate da una striscia ...

Sanità - gli infettivologi : “Urge un nuovo Piano Nazionale Contro Zanzare e Zecche” : “Quanto sta accadendo con i casi di West Nile dimostra la necessità improcrastinabile di un’intensificazione della lotta ai vettori (Zanzare e zecche), visto che quanto è stato posto in atto finora non ha evidentemente sortito il risultato auspicato e che è altamente verosimile che condizioni climatiche come quelle di quest’anno possano ripresentarsi nel prossimo futuro. Serve quindi l’applicazione rigorosa dei piani di ...

L'idea di Renzo Piano per il Ponte Morandi e Google Contro Trump : “Con Orbán lavoriamo insieme per fermare le sinistre”, ha detto Salvini dopo l’incontro con il premier ungherese a Milano. A piazza San Babila si è svolta una manifestazione di protesta cui hanno aderito anche il Pd milanese, LeU, Cgil e Anpi. Orbán ha detto che Salvini è “un eroe” e che “in Ungheri

Sente la sirena e si cala dal quarto piano Con le lenzuola annodate - ma cade e si rompe la gamba : TRENTO. Si è spaventato per le sirene, temendo che fossero quelle della polizia, e ha tentato di calarsi dal quarto piano di un condominio utilizzando delle lenzuola legate fra loro. Come nelle ...

Orban inContra Salvini : “Fermare i migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

RENZO PIANO RICOSTRUISCE NUOVO PONTE GENOVA?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar al summit Con Toti e Bucci : RENZO PIANO, da Toti con plastico per NUOVO PONTE Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Renzo Piano - da Toti Con plastico per nuovo ponte Genova/ Ultime notizie : "Ci sarà il ricordo della tragedia" : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: "Ci sarà il ricordo della tragedia". Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto.

Renzo Piano - da Toti Con plastico per nuovo ponte Genova/ Ultime notizie : “Ci sarà il ricordo della tragedia” : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:37:00 GMT)

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio Con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti sembra essere il ...

Renzo Piano da Toti Con un grande plastico "Con idee sul ponte" : Renzo Piano in Regione Liguria sta incontrando il presidente e commissario per l'emergenza per il crollo del ponte Morandi Giovanni Toti. L'arrivo dell'architetto e senatore a vita è stato preceduto dai membri del suo staff che recavano un grande plastico, "con idee sul ponte", fanno sapere dallo staff del governatore."Sarei felice di essere coinvolto perché è la mia missione - aveva detto Piano all'Observer nei giorni ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio Con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per colloquio con Toti sembra essere il ...