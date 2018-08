Con gli scandali e i disastri tornano puntuali i magistrati supereroi

INGA LINDSTROM : SEGRETI DI FAMIGLIA/ Su Canale 5 il film Con Sina-Valeska Jung (oggi - 30 agosto 2018) : INGA Lindström: SEGRETI di FAMIGLIA, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Sina-Valeska Jung e Mike Hoffmann, alla regia Matthias Kiefersauer. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:53:00 GMT)

Squash - Europei individuali 2018 : gli azzurri passano il primo turno - ma si fermano al seCondo : La prima giornata dei Campionati Europei individuali di Squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz, ha regalato tre vittorie in altrettanti incontri del primo turno per i ragazzi azzurri guidati dal commissario tecnico Marcus Barrett, che poi però si sono dovuti arrendere al secondo turno contro avversari di alta caratura. Il più atteso di tutti era sicuramente il pluricampione nazionale Yuri Farneti, che ha ...

Affari a 4 Ruote Italia - Antonello Salzano a TvBlog : "Non posso più togliere la coppola - ecco perché! Già dopo il promo - mi cercano per chiedermi Consigli" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, andrà in onda la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Antonello Salzano, detto Nello, avrà il compito di testare, valutare e acquistare le auto, individuate da Salvatore Nobili soprannominato Donald, al fine di portarle via al miglior prezzo.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, Antonello Salzano a TvBlog: "Non posso più togliere la coppola, ecco perché! Già dopo ...

UE - ULTIMATUM ALL'ITALIA SE NON VERSERA' I ConTRIBUTI/ Di Maio - gli ipocriti e il nodo dei migranti : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:35:00 GMT)

Milano. Via Oglio : accordo Con gli occupanti del residence sociale : A Palazzo Marino si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Anna Scavuzzo e dall’assessore alle

Acido nella bottiglietta del collega : arrestata/ Milano - ultime notizie : schiaccianti le prove Contro la donna : Milano, Acido nella bottiglietta del collega: arrestata donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Addio a Giovanni Barone - ex primario e Consigliere comunale a Sant'Anastasia : Uomo di sinistra e fin da giovanissimo appassionato di politica, si era candidato alla carica da sindaco nel 2010 ed era stato consigliere comunale . Era andato in pensione da poco tempo. Soltanto ...

Sanità - voleva Contagiare il figlio col morbillo : infermiera sospesa negli Usa : Un’infermiera no-vax è stata sospesa in Texas (Usa): aveva dichiarato sui social che stava pensando di passare un tampone sulla bocca di un piccolo paziente colpito gravemente dal morbillo, e ricoverato nell’ospedale in cui lei lavora, per trasmettere la malattia al figlio 13enne. La notizia è rimbalzata sui media internazionali. Secondo quanto riportato, sulla sua condotta la struttura sanitaria ha avviato un’indagine. La ...

Il Movimento 5 Stelle Contro gli etilometri : “Numerose anomalie - i test potrebbero essere inattendibili” : Il Movimento 5 Stelle chiede la verifica dell'idoneità degli etilometri utilizzati per rilevare lo stato di ebbrezza dei conducenti di auto e moto perché presenterebbero anomalie che renderebbero inattendibili i risultati dei test.Continua a leggere

Pensioni d’oro - tensioni M5s-Lega : "Se non vogliono attuare il Contratto…" : Botta e risposta a distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle Pensioni d’oro: dall’Egitto, dove si trova in vista, il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad Alberto Brambilla, economista e consigliere di Matteo Salvini. L’esponente del Carroccio ha espresso perplessità sul ricalcolo delle Pensioni superiori ai 4mila euro proposto lo scorso 6 agosto congiuntamente da Lega e M5S. Secondo il consigliere leghista la misura non sarebbe il ...

Tre Concerti di Louis Sclavis sul Vesuvio per l'apertura del Pomigliano Jazz festival : Oltre ai concerti, alle guide all'ascolto ai laboratori ed agli spettacoli per bambini, ci saranno presentazioni di CD e libri, Dj set e varie performance artistiche, si consiglieranno itinerari ...

Con Devil May Cry 5 gli sviluppatori si sono Concentrati sulle richieste dei fan : Quando God of War è stato rilasciato qualche tempo fa, l'evidente cambio di rotta verso un RPG dai ritmi meno caotici (ovviamente rispetto ai precedenti capitoli) ha fatto discutere, tuttavia il gioco si è poi rivelato un successo. Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 la pensano diversamente e hanno affermato di non aver mai preso in considerazione l'idea di deviare dallo stile hack and slash.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Hideaki ...

Lo sContro tra M5s e Lega sul “taglio delle pensioni d’oro” : DALL'ITALIA “Vogliamo tagliare le pensioni d’oro come previsto”, ha detto Luigi Di Maio, evocando il contratto di governo. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha aggiunto che “se qualcuno non vuole rispettare il programma, lo dica chiaramente”. Il consigliere economico

Protezione Civile Livorno - inchiesta sul metodo dell’ex capo : “Bandi su misura e esclusione dei Concorrenti degli amici” : “Dobbiamo incontrarci così brindiamo all’alluvione”. Era l’imprenditore Emanuele Fiaschi a ridacchiare con un collega viareggino: sapeva che gli appalti erano cosa sua, era sicuro di aggiudicarseli, di avere un lasciapassare. Secondo la Procura quel lasciapassare era Riccardo Stefanini, la persona giusta. Per ruolo, innanzitutto: era il coordinatore della Protezione Civile e quindi era colui che doveva decidere gli affidamenti dei servizi ...