Con Cotton sound anche i cotton fioc diventano biodegradabili

Cerume - perché non dovete mai pulire le orecchie Con il cotton fioc : L'abitudine sin da bambini di pulire le orecchie dal Cerume con i cotton fioc è destinata a tramontare sotto i colpi dei consigli dei medici, da tempo impegnati a scongiurare l'uso dei bastoncini di cotone per l'igiene del condotto uditivo. Come sostiene Claudio Albizzati del servizio di otorinolari